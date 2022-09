Washington Wizards x Golden State Warriors no Japão: como assistir e horário da NBA

Diretamente do Estádio Saitama, no Japão, a disputa entre Washington Wizards e Golden State Warriors dá início na pré-temporada da NBA 2022/23. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, 30 de setembro, com início às 07h (horário de Brasília), em amistoso preparatório antes da temporada começar.

Quer saber onde assistir ao primeiro jogo da franquia Warriors? Confira no texto todas as informações que você precisa saber.

Onde assistir Washington Wizards x Golden State Warriors na pré-temporada da NBA

O jogo do Washington Wizards e Golden State Warriors hoje na NBA tem transmissão do League Pass, streaming disponível apenas aos assinantes da plataforma, a partir das 07h (horário de Brasília).

Sem passar na televisão, o torcedor tem como acompanhar a pré-temporada no aplicativo do NBA League Pass, serviço de streaming responsável por transmitir todos os jogos da liga norte-americana. É preciso ser assinante para obter acesso total.

A plataforma está disponível no site (www.nba.com/watch/league-pass-stream) por R$305,99 no plano normal, com todos os jogos direto ou a pedido, além da NBA TV vinte e quatro horas por dia, enquanto o NBA League Pass Premium saí por R$ 395,99 a temporada, com a possibilidade extra de acompanhar os jogos por dois dispositivos simultaneamente.

Para assistir somente um time, a plataforma sai por R$ 275, 99.

+ Relembre a vitória do Warriors na temporada passada da NBA

Elencos de Wizards e Warriors no Japão

Cada uma das equipes já convocou o seu elenco para jogar a abertura da pré-temporada no Japão. Para a surpresa do torcedor, o brasileiro Gui Santos, garantido pelo Warriors no último Draft na temporada, não foi convocado para a viagem até o Japão.

Por isso, os brasileiros terão de esperar para verem o representante do país em quadra. A seguir, confira todos os convocados dos times para o amistoso.

Washington Wizards:

O elenco não divulgou a lista completa de jogadores que viajaram para o Japão. Porém, o grupo deve estar completo já que serão cinco dias em dois jogos de exibição contra o Warriors.

Daniel Gafford, Hachimura, Taj Gibson, Corey Kispert e Bradley Beal são alguns dos jogadores confirmados no país.

Golden State Warriors:

O Golden State Warriors, campeão da NBA de 2022, anunciou sua lista de camp de treinamento antes do Training Camp de 2022-23, alimentado pelo Gatorade, que acontecerá em San Francisco de 4 a 8 de outubro, após a viagem de pré-temporada da equipe ao Japão. Atualmente, o elenco é de 20 jogadores.

Armadores:

Stephen Curry (30)

Jordan Poole (3)

Donte DiVicenco (0)

MacMcClung (55)

Pat Spencer (61)

Alas:

Klay Thompson (11)

Andrew Wiggins (22)

Moses Moody (4)

Jonathan Kuminga (00)

Andre Iguodala (9)

Patrick Baldwin (7)

Ryan Rollins (2)

Lester Quiñones (25)

Jerome Robison (8)

Quinndary Wheatherspoon (12)

Pivôs:

Draymond Green (23)

Kevon Looney (5)

James Wiseman (33)

JaMaychel Green (1)

Trevion Williams (50)

Quando começa a temporada regular da NBA?

A temporada regular da NBA começa em 18 de outubro de 2022, com todas as trinta equipes da Conferência Leste e Oeste na disputa em quadra pelo anel e o troféu da liga norte-americana de basquete.

O calendário da temporada 2022/23 já está disponível no site oficial da NBA, assim como todos os jogos da pré-temporada entre os elencos. O fim da temporada regular está agendado para 9 de abril de 2023.

Já os playoffs, a fase do mata-mata, será iniciada em 15 de abril, logo após o Torneio Play-In, criado na NBA em 2020 como uma forma de “repescagem” com o intuito ajudar equipes durante a pandemia do Covid-19. Equipes que ficam em 7º em 10º lugar em cada classificação das Conferências jogam o Play-In.

Confira as principais datas da NBA 2022/23 para, assim que a pré-temporada acabar, você ficar por dentro de todos os detalhes e os jogos.