Com clássicos e Timão sem técnico, o que esperar da 10ª rodada do Brasileirão?

O fim de semana que recebe a 10ª rodada do Brasileirão tem três clássicos estaduais, sendo dois deles, Athletico-PR contra Coritiba, e Santos e São Paulo no sábado. Botafogo e Vasco no domingo, fechando a rodada. O Internacional continua líder, desta vez com três pontos a mais. Enquanto isso, Flamengo e São Paulo disputam vagas no segundo lugar. Lá embaixo, Athletico-PR, Coritiba, Bragantino e Goiás lutam para escapar da zona de rebaixamento.

Clássico paranaense abre a 10ª rodada do Brasileirão

O duelo entre os representantes do Paraná na Série A do Brasileiro, Athletico-PR e Coritiba, abre a rodada neste sábado (12), às 16h30, na Arena da Baixada. O confronto promete ter muita pressão, pois ambos os times ocupam a zona de rebaixamento, com oito pontos cada.

Jorginho não terá Rodolfo Filemon, afinal foi expulso na última partida. Neílton ainda segue fora, contudo, o recém-contratado Ramón Martínez pode ser a carta na manga do treinador.

Já o interino Eduardo Barros tem o volante Wellington de volta depois de negociações com outros clubes afundarem. O meia Cittadini, destaque do time, está fora da lista de relacionados, assim como a recente contratação, Jorginho, a fim de poupar e “mesclar” a equipe, afinal, o time tem Libertadores na semana que vem.

San-São na Vila Belmiro

Também no sábado (12), o clássico paulista entre Santos e São Paulo acontece na Vila Belmiro, às 19h. O Santos tem Marinho, com seis gols e desempenho fenomenal no campeonato, apesar de encontrar Raniel, Luiz Felipe e Felipe Jonathan como desfalques para Cuca.

O tricolor de Fernando Diniz não tem Pablo, Daniel Alves e Liziero, desse modo, a arma secreta do treinador para voltar ao segundo lugar do Brasileirão e tentar destronar o time gaúcho do primeiro lugar tem de ser Luciano, com quatro gols.

Porém, é válido ressaltar que ambas as equipes estão na Libertadores e terão partidas na semana que vem, portanto é sabido que podem poupar jogadores, mas ainda sim, realizar bom confronto com lados ofensivos à mostra.

Fluminense recebe o Corinthians

Abrindo o domingo (13), o time carioca recebe o clube paulista no Maracanã, às 16h. Ambos vem de derrota para rivais em clássicos, além disso, precisam pontuar para subir na tabela.

Após demitir Tiago Nunes por não apresentar o futebol que o torcedor alvinegro esperava ver, a Diretoria decidiu manter Dyego Coelho como interino. Fagner e Danilo Avelar cumprem suspensão após expulsões no Derby. Luan, Boselli e Ruan também estão indisponíveis por lesões e seguem em tratamento.

Já no lado tricolor, segundo boletim oficial do clube, Fred foi diagnosticado com covid-19 e por isso deve ficar em quarentena. Odair terá que improvisar, principalmente pelo confronto válido pela Copa do Brasil que acontece na próxima quarta-feira (16), contra o Atlético-GO.

Grêmio enfrenta o Fortaleza

O tricolor gaúcho conseguiu recuperar-se ao vencer o Bahia no meio da semana, mas desta vez, precisa superar o Fortaleza em casa, na Arena do Grêmio, às 16h, para continuar subindo na classificação. O time de Rogério Ceni também acumulou três pontos, e não pretende parar com o bons resultados.

Expulso, Matheus Henrique não pode ser relacionado. Pepe, Maicon, Kannemann, Jean Pyerre e Victor Ferraz ainda estão em recuperação. Renato Gaúcho precisará improvisar, pois na próxima semana tem pela frente a Libertadores.

Atlético-MG e Bragantino

O Galo chega neste fim de semana após a derrota para o Santos, ex-clube de Sampaoli, e assim, surge com sede de vitória e favoritismo contra o Bragantino no Mineirão, às 18h.

O goleiro Rafael, Jair e o próprio técnico Sampaoli estão suspensos. O goleiro Everson, recém-contratado, deve estrear, já que Rafael está fora e Victor deixou a desejar com a última atuação. Rever, fora por duas rodadas por gripe, está de volta.

Barbieri, que traz na bagagem um empate contra o São Paulo, deve mostrar um elenco semelhante, com a mesma intensidade, principalmente porque busca escapar da zona de rebaixamento.

Bahia e Atlético-GO -10ª rodada do Brasileirão

A partida que acontece no Estádio Pituaçu, às 18h, traz um time goianiense empolgado diante da conquista da rodada passada e um Bahia frustrado ao perder para o Grêmio. Sem treinador desde Roger Machado, a diretoria anunciou nesta semana Mano Menezes como o novo comandante do time baiano, que deve estrear. Gregore está suspenso após ter sido expulso e Ronaldo pode voltar.

Renato Kayzer continua sendo o destaque de Vagner Mancini, com três gols na conta. O time também irá jogar durante a semana pela Copa do Brasil contra o Fluminense.

Flamengo visita o Ceará em busca de três pontos

O time da Gávea venceu o clássico carioca contra o Fluminense e por isso surge para o jogo contra o time cearense, na Arena Castelão, às 18h, cheio de gás e favoritismo. Entretanto, o Ceará acumula duas derrotas seguidas no campeonato.

O goleiro Cesar voltou a treinar após longo período em quarentena, mas não deve atuar contra o Ceará, segundo boletim oficial do clube. Diego Alves também está fora por covid-19. Bruno Henrique e João Lucas seguem trabalhando e não tem data para retorno. Todavia, o técnico Torrent sofre um grande dilema, já que a Libertadores volta na semana que vem espera contar com jogadores bem fisicamente. O treinador utiliza o método de “rodízio” desde o início do Brasileiro, mas ao mesmo tempo, precisa manter o bom nível técnico.

No time de Guto Ferreira, William Ferreira está fora de cogitação para cumprir suspensão após tomar o terceiro amarelo. Estão de volta no elenco Samuel Xavier, Luiz Otávio, Leandro Carvalho, Bruno Pacheco e o próprio técnico. Além disso, o clube também participa da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (16) contra o Brusque.

Internacional pode manter liderança no Brasileirão?

O Inter não quer largar a primeira colocação do Brasileirão. Para isso, precisa superar o Goiás neste domingo (13) na Serrinha, às 18h. Com três pontos à frente, a equipe de Coudet visa acumular vitórias e disparar na primeira posição, tendo o artilheiro do campeonato, Thiago Galhardo, com oito gols, à disposição. Musto e Rodrigo Lindoso testaram negativo para covid-19 e após quarentena, foram reintegrados ao time, porém, o time gaúcho também joga a Libertadores.

Lanterna do campeonato com apenas cinco pontos, Thiago Larghi não tem Rafael Vaz, expulso no último jogo e Victor Andrade cumprindo suspensão. O comandante sofre grande pressão por parte da Diretoria e dos torcedores, principalmente pelos resultados negativos.

Palmeiras recebe o Sport pela 10ª rodada do Brasileirão

O Verdão, empolgado diante do resultado positivo contra o maior rival, Corinthians, encontra um frágil Sport, vindo de derrota, no Allianz Parque, às 19h45.

Marcos Rocha e Felipe Melo não devem ser os únicos fora dos gramados por lesão. No derby, o atacante Luiz Adriano mostrou preocupação, visto que foi para o vestiário com dores e, por isso, estará inapto para Vanderlei Luxemburgo. O treinador, que vem sofrendo diversas críticas dos torcedores, tem um grande desafio pela frente, já que também jogará a Libertadores durante a semana.

Jair Ventura tem apenas Betinho como baixa, suspenso ao tomar o terceiro cartão amarelo. Portanto, o Leão deve utilizar a mesma equipe, com mudanças apenas no esquema tático.

Clássico carioca fecha a 10ª rodada do Brasileirão

Botafogo e Vasco se enfrentam no Engenhão, às 20h30, para decidir quem será o melhor no clássico carioca do primeiro turno, na 10ª rodada do brasileirão. Os anfitriões tem nove pontos, ameaçados de participarem da zona de rebaixamento. Os visitantes, entretanto, ocupam a parte de cima da tabela.

Ricardo Graça, Werley e Breno voltaram a treinar após a quarentena necessária. Bruno Gomes está fora apelo cartão vermelho no último jogo.

Para o Botafogo, Kalou é desfalque, sendo assim, Paulo Autuori terá que improvisar com Babi, Rhuan, Bruno Nazário e Honda de capitão.