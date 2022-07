ABC x Manaus: onde assistir, horário e escalação (11/07)

Equipes disputam os três pontos nesta segunda-feira, 11 de julho, pela décima quarta rodada da Série C do Brasileirão

Pela décima quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipe de ABC x Manaus se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de julho, no Estádio Frasqueirão, em Natal, no estado de Rio Grande do Norte. A partir das 20h (horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

As equipes disputam a rodada na parte de cima da tabela na Série C, buscando os três pontos para alcançarem a zona de classificação até a próxima fase.

Onde assistir ABC x Manaus hoje ao vivo?

O DAZN transmite a partida entre ABC x Manaus hoje, a partir das 20h (Horário de Brasília), pela rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta segunda-feira.

Sem transmissão pela televisão, a única maneira de assistir o jogo de futebol hoje vai ser através do serviço de streaming do DAZN, disponível apenas para assinantes. Para obter a plataforma basta acessar o site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90 por mês.

O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Onde assistir ABC x Manaus hoje: DAZN

Arbitragem: José Mendonça da Silva

ABC hoje

Sem perder há sete jogos na Série C do Brasileirão, o ABC entra em campo nesta segunda-feira com a oportunidade de assumir a liderança. Com 23 pontos em 4º lugar na tabela, o grupo do Rio Grande do Norte precisará vencer o adversário com grande diferença, já que possui cinco pontos a menos que o saldo de gols do Mirassol, atual líder.

Até aqui o grupo marcou 14 gols dentro e fora de casa, tomando apenas oito gols, o que mostra uma campanha bastante regular com seis vitórias, cinco empates e duas derrotas. Por isso, é o grande favorito no jogo de hoje.

O time não joga outras competições na temporada.

Manaus hoje

O time do Manaus vem na 9ª posição com 20 pontos, contabilizando cinco vitórias, cinco empates e três derrotas na competição. Com doze gols marcados e apenas dez tomados, o grupo do Amazonas precisa do resultado nesta segunda-feira com a oportunidade de chegar próximo das primeiras posições.

Para avançar até a próxima fase, o elenco precisa estar entre os oito melhores e, por isso, precisará dos três pontos hoje para continuar somando até a parte de cima da tabela.

Prováveis escalações de ABC x Manaus:

O elenco do ABC não tem desfalques novos para o jogo desta segunda-feira.

Escalação do ABC: Pedro Paulo; Marcos Vinícius, Ícaro, Richardson, Patrick; Wellington Reis, Walfrido, Erick Varão, Fábio Lima; Gustavo França e Henan. Técnico: Fernando Marchiori

Já os visitantes não terão Arnaldo, suspenso.

Escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio, Rosa; Denoni, Felipe Baiano, Luiz Felipe, Pira; Roney e Alvinho. Técnico: João Brigatti

Jogos do Brasileirão Série C na rodada hoje

Pela décima quarta rodada do Brasileirão na Série C, dez jogos foram realizados no fim de semana com todos os times em campo.

A disputa pelo três pontos movimentou a tabela de classificação que, em novo formato, terá apenas oito classificados para a próxima fase.

Confira todos os resultados da rodada e os jogos de hoje.

Ferroviário 1 x 0 Aparecidense

Botafogo PB 1 x 1 Floresta

Figueirense 4 x 0 Campinense

Paysandu 1 x 0 Confiança

Botafogo SP 1 x 0 Ypiranga

Altos 3 x 2 Brasil de Pelotas

São José 1 x 2 Vitória

Volta Redonda 1 x 0 Mirassol

Atlético CE x Remo – 19h

ABC x Manaus – 20h

Leia também: Qual é o champagne da Fórmula 1 e origem da tradição