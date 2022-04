América MG x Athletico PR hoje: onde assistir e horário ao vivo (30/04)

Equipes se enfrentam neste sábado, 30 de abril, pela quarta rodada do Brasileirão

Pela quarta rodada da Série A do Brasileirão, América MG e Athletico PR se enfrentam neste sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Confira as informações a seguir saiba onde assistir América MG x Athletico PR hoje ao vivo.

Na parte de baixo da tabela, o Coelho busca a vitória neste sábado para se afastar da zona de rebaixamento.

Onde assistir América MG x Athletico PR hoje ao vivo?

O jogo do América MG x Athletico PR hoje tem transmissão do Premiere, a partir das 16h30, horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva do pay-per-view, a plataforma só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, somente assinantes podem assistir os jogos da Série B.

Para tornar-se membro basta entrar em contato com a sua operadora ou então acessar o site oficial (www.premiere.globo.com) e escolher o pacote de transmissão. Assinante do GloboPlay pode assistir ao vivo se tiver o Premiere no pacote da programação.

Informações do Jogo do América MG x Athletico PR ao vivo hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere

Ocupando a 14ª posição com três pontos, o América Mineiro coleciona uma vitória e duas derrotas no Brasileirão, buscando os três pontos no confronto deste sábado para se afastar da zona de rebaixamento. O Coelho também disputa a Libertadores, onde perdeu para o Tolima durante a semana.

Do outro lado, o Athletico não faz um bom início de temporada no Brasileirão, aparecendo na 16ª posição com três pontos e colado da degola. O time paranaense tem apenas um ponto a mais do que o primeiro colocado da zona de rebaixamento e, por isso, deve buscar os três pontos custe o que custar.

Escalação de América MG x Athletico PR

Escalação do América MG:​ Jailson, Patric, Conti, Eder, João Paulo, Velásquez, Zé Ricardo, Luiz Flávio Silverio, Juninho, Felipe Azevedo, Paulinho,

Escalação do Athletico PR: Bento, Pedro Henrique, Abner, Matheus Felipe, Orejuela, Canobbio, Bryan García, Pablo Siles, David Terans, Vitinho e Cirino

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.

