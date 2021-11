América MG x Atlético GO hoje: onde assistir e horário do jogo (17/11)

América MG x Atlético GO se enfrentam hoje, 17 de novembro, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 19 horas, na Arena Independência, mas com transmissão na TV fechada. Veja então como assistir ao vivo.

Onde assistir jogo do América MG x Atlético GO hoje?

A partida entre as equipes do América MG x Atlético GO hoje, 17, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 17 de novembro 2021

: 17 de novembro 2021 Horário : 19 horas (horário de Brasília)

: 19 horas (horário de Brasília) Local : Arena Independência – Belo Horizonte (MG)

: Arena Independência – Belo Horizonte (MG) Onde assistir jogo do América MG x Atlético GO hoje: Premiere

América MG quer brigar por vagas à Libertadores

Vindo de duas vitórias consecutivas, a equipe do América MG saltou na tabela e começa a olhar para as vagas diretas à próxima Libertadores. O Coelho está com 44 pontos, na nona posição da tabela, mas uma nova vitória pode deixar o time na cola do G-6.

Por outro lado, o Atlético GO precisa vencer na respirar na competição. O clube não ganha uma partida a quatro jogos e começa a se aproximar da degola. Com 38 pontos, o Dragão é o 14º colocado e tem apenas dois de vantagem para o Juventude, primeiro time dentro do Z-4.

Qual a provável escalação de América MG x Atlético GO?

Se por um lado o América MG quer a vitória para encostar na briga por vagas diretas à Libertadores, o Atlético GO precisa vencer para se afastar das proximidades da zona do rebaixamento. Por isso, a vitória interessa os dois clubes, quem devem ir com força máxima para o duelo.

América MG: Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo e Zárate.

Atlético GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Wanderson e Igor Cariús; Marlon Freitas, William Maranhão, Ronald, João Paulo e Janderson; Zé Roberto.

