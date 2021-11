Quem subiu para a Série A do Brasileirão de 2022?

Com o fim da temporada no futebol brasileiro, quatro times garantem o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Enquanto isso, outros quatro times são rebaixados para a terceira divisão do Brasileirão. Dessa maneira, confira quem subiu para Série A do Brasileirão de 2022.

Quem subiu para Série A do Brasileirão?

Coritiba e Botafogo garantiram o acesso para a primeira divisão do Brasileirão em 2022 com duas rodadas de antecedência na tabela do campeonato.

O clube verde ganhou do Brasil de Pelotas, lanterna da classificação, por 2 a 1 na 36ª rodada em casa no Couto Pereira com gols de Wagner e Leó Gamalho, enquanto Erison descontou.

Já os Fogão venceu de virada o Operário também em casa, no Nilson Santos, por 2 a 1. Fabiano abriu o placar para os visitantes enquanto Pedro Castro e Rafael Navarro marcaram em favor dos cariocas, carimbando o acesso de maneira antecipada.

Na parte de cima da tabela da Série B disputam as últimas duas vagas Guarani, Goiás, Avaí, CRB e CSA.

Quem foi rebaixado da Série B para a Série C?

Até o momento, apenas o Brasil de Pelotas está praticamente confirmado como rebaixado para a terceira divisão do Brasileirão.

Enquanto isso, permanecem no Z-4 as equipes de Confiança (36 pontos), Vitória (40 pontos) e Londrina (41 pontos), fechando em 17º lugar. Porém, é importante ressaltar que até a última rodada tudo pode mudar e que Brusque (41 pontos), Remo (42 pontos) e até mesmo a Ponte Preta (43 pontos) correm o risco de amargar o rebaixamento no ano que vem.

Faltam quantas rodadas para acabar a Série B 2021?

Já foram 36 rodadas na Série B do Brasileirão em 2021, então agora faltam somente 2 rodadas para acabar a temporada na segunda divisão.

A CBF definiu todas as datas e horários das últimas duas rodadas mas, no entanto, poderão sofrer pequenas alterações pela própria federação em caso de urgência. Dessa maneira, a rodada final será realizada no domingo, 28 de novembro de 2021, com todos os confrontos acontecendo às quatro horas da tarde (16h).

Além disso, não existem jogos atrasados na competição.

Leia também:

