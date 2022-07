América MG x Atlético MG sub 20 hoje: onde assistir e horário (22/07)

Pela sétima rodada do grupo A no Brasileirão, se enfrentam as equipes de América MG x Atlético MG sub 20 hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta sexta-feira, 22 de julho. Jogando no SESC Alterosa, em Belo Horizonte, confira onde assistir ao vivo hoje.

Clássico mineiro vale a liderança do grupo para o Coelho nesta sexta.

Onde assistir América MG x Atlético MG sub 20 hoje?

O SporTV vai transmitir o jogo do América MG x Atlético MG sub 20 hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta sexta-feira pela rodada do Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV é o grande responsável por exibir as emoções do clássico mineiro nesta sexta. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção de assistir o jogo de futebol de base hoje é através do Globo Play, plataforma de streaming, encontrada para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 19h (Horário de Brasília)

: 19h (Horário de Brasília) Onde assistir Sampaio Corrêa x Sport hoje : SporTV e Globo Play

: SporTV e Globo Play Local : SESC Alterosa, em Belo Horizonte

: SESC Alterosa, em Belo Horizonte Arbitragem: Murilo Francisco Misson Junior

Como estão América MG e Atlético MG na temporada?

O elenco do América faz uma campanha excepcional no Brasileirão Sub 20. Em segundo lugar no grupo A, o Coelho coleciona 13 pontos, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Abrindo a rodada, tem a oportunidade de assumir provisoriamente a liderança se vencer o clássico desta sexta-feira. Por isso, o elenco verde deve estar completo hoje.

Do outro lado, o Atlético vem na 7ª posição da tabela com 8 pontos, colecionando duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui. O time já venceu o Ceará e o Bahia, mas empatou com o Cruzeiro e Flamengo, e perdeu para o São Paulo e por fim Palmeiras.

No quesito gols, foram apenas sete marcados e sete sofridos.

Jogos da rodada no Brasileirão Sub 20 hoje

Dez jogos serão realizados neste fim de semana pela sétima rodada do Brasileirão Sub 20. Começando nesta sexta-feira, todas as vinte equipes jogam a rodada, buscando os três pontos até a parte de cima da classificação.

Além do clássico mineiro desta sexta, o destaque também vai para o encontro de Grêmio e Internacional, São Paulo e Palmeiras e Corinthians contra Santos.

Confira a seguir os jogos de hoje e na rodada completa.

América MG x Atlético MG – 19h

Fortaleza x Cruzeiro – Sábado, 23/07 às 10h

Grêmio x Internacional – Sábado, 23/07 às 11h

Vasco x Chapecoense – Sábado, 23/07 às 11h

São Paulo x Palmeiras – Sábado, 23/07 às 13h45

Fluminense x Atlético GO – Sábado, 23/07 às 15h

Flamengo x Bahia – Sábado, 23/07 às 15h

Botafogo x Ceará – Sábado, 23/07 às 15h

Athletico PR x RB Bragantino – Domingo, 24/07 às 10h

Corinthians x Santos – Domingo, 24/07 às 16h

+ Quem pode cair no Brasileirão 2022? Confira as probabilidades