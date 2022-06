Anápolis x Ação MT: onde assistir, horário e escalações hoje (13/06)

Pela nona rodada da Série D do Brasileirão no grupo E, as equipes de Anápolis x Ação MT entram em campo para garantir os três pontos nesta segunda-feira, 13 de junho, jogando no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. Com início a partir das 20h (Horário de Brasília), descubra onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Anápolis x Ação MT hoje?

O jogo entre Anápolis x Ação MT hoje vai passar ao vivo no InStat TV, serviço de streaming por assinatura.

As partidas da Série D do Campeonato Brasileiro não possuem transmissão na TV. Por isso, a única maneira de acompanhar ao vivo é tornar-se membro da plataforma do InStat TV através do site (instat.tv) através de assinatura.

O produto também está disponível através do aplicativo para celular e tablets, além do computador.

Informações do jogo Anápolis e Ação MT hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

Arbitragem: Gustavo Ramos Melo

Onde assistir: InStat TV

Anápolis e Ação MT na Série D do Brasileirão

Pelo grupo E da competição, o time do Anápolis disputa a nona rodada da competição enquanto é o vice-líder com 19 pontos, ou seja, tem a oportunidade de se garantir na ponta do grupo se vencer nesta segunda-feira. Ao todo, são seis vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o time do Ação aparece na lanterna ainda sem pontos marcados, ou seja, foi derrotado em todos os oito jogos que disputou até aqui. Se vencer hoje não escapa da degola, mas consegue somar pontos, o que é extremamente importante.

Escalação do Anápolis: Leandro; Felipe, Leo, Fabio, Romario; Igor, Bahia, Batista, Marcio; Stefano e Zizu.

Escalação do Ação MT: Neto; Dener, Rodrigo, Rodrigo (6), João, Pedro; Luis Antônio, Guilherme Pereira, Daniel; Lorran e Samuel.

Classificação Série D do Brasileirão

O Brasiliense segue na liderança do grupo E na quarta divisão do Brasileirão. O Anápolis, que vem na segunda posição, pode continuar a brigar pela ponta se vencer nesta segunda-feira.

1 Brasiliense – 22 pontos

2 Anápolis – 19 pontos

3 Operário VG – 14 pontos

4 Costa Rica MS – 13 pontos

5 Ceilândia – 12 pontos

6 Iporá – 10 pontos

7 Grêmio Anápolis – 7 pontos

8 Ação – 0 ponto