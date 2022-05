Anápolis x Ceilândia: onde assistir, horário e escalação da Série D hoje

Com a possibilidade de assumir a liderança do grupo E na Série D do Brasileirão, o Anápolis recebe o Ceilândia nesta segunda-feira, 30 de maio, pela sétima rodada, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás. Começando a partir das 20h (horário de Brasília), saiba onde assistir Anápolis x Ceilândia ao vivo hoje de maneira online.

Onde assistir Anápolis x Ceilândia ao vivo?

O jogo entre Anápolis x Ceilândia hoje será transmitido ao vivo no InStat TV, serviço de streaming, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a plataforma disponibiliza todos os confrontos da rodada da Série D ao vivo pelo fim de semana através do site (instat.tv).

O torcedor deve acessar o site indicado, fazer o cadastro e, pelo valor de R$50,00 por mês, assinar o conteúdo.

Informações do jogo Anápolis e Ceilândia hoje:

Data: 30/05/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, no estado de Goiás

Arbitragem: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Onde assistir: InstatTV

Como estão Anápolis e Ceilândia na Série D do Brasileirão?

O time do Anápolis entra em campo nesta segunda-feira totalmente confiante e não apenas por jogar em casa, mas por ter cinco rodadas de invencibilidade na Série D. Ocupando a terceira posição com 13 pontos no grupo E da competição, o elenco pode empatar com o líder se vencer hoje.

Do outro lado, o Ceilândia vem logo atrás em quatro lugar com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado nesta segunda coloca o time na vice-liderança do grupo E da Série D, contabilizando apenas dois pontos a menos que o líder.

Escalação do Anápolis: Leandro; Felipe, Zizu, Leo, Batista; Fábio, Marcelinho, Romario, Igor; Márcio e Stefano. Técnico: Luís Carlos Winck

Escalação do Ceilândia: Matheus; Geovane, Gabriel, Fernando da Silva, Davia; Dudu, Pedrão, Kerlisson, Roberto, Igor; Matheus. Técnico: Adelson de Almeida

Últimos jogos de Anápolis e Ceilândia

ANÁPOLIS:

Anápolis 1 x 0 Iporá (08/05 na Série D do Brasileirão)

Anápolis 1 x 0 Costa Rica (16/05 na Série D do Brasileirão)

Ação 2 x 3 Anápolis (22/05 na Série D do Brasileirão)

CEILÂNDIA: