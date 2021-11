Aparecidense x Campinense: onde assistir final da Série D e horário

As equipes da Aparecidense x Campinense decidem neste sábado, 13, o título da Série D 2021, às 16h. Depois da equipe goiana vencer o jogo de ida por 1 a 0, o clube joga em casa com a vantagem do empate no Estádio Aníbal Toledo. O confronto terá transmissão ao vivo. Saiba então onde assistir.

Onde assistir final da Série D entre Aparecidense x Campinense?

O confronto entre os clubes terá transmissão da TV aberta pela TV Brasil. No entanto, os torcedores podem assistir a partida entre as equipes pela CBF TV, que exibe o confronto através da plataforma Eleven Sports.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Aníbal Toledo – Aparecida de Goiânia (GO)

Onde assistir jogo do Aparecidense x Campinense hoje: TV Brasil e Eleven Sports

Como as equipes chegam para a final?

Garantidos no Campeonato Brasileiro da Série C 2022, as equipes da Aparecidense x Campinense decidem o título da competição. Depois de vencer o primeiro jogo fora de casa, o time do Camaleão joga em seus domínios, precisando apenas do empate para garantir o caneco.

Por outro lado, a Raposa precisa vencer a partida para sonhar com o título. Triunfo por um gol, leva a disputa para os pênaltis. Para ficar ser campeã, a equipe do Campinense precisa vencer por dois gols ou mais para reverter o placar de ida.

Qual a provável escalação de Aparecidense x Campinense?

De olho no título da competição, os dois clubes vão a campo com o que de melhor possuem no elenco. Logo depois do jogo de ida, vencido pela Aparecidense por 1 a 0, os clubes se enfrentam casa da equipe goiana.

Aparecidense: Pedro Henrique; Rafael Cruz, Rafael Goiano, Wesley Matos e Rodrigues; Bruno Henrique (Mutuca), Rodriguinho e Robert; David, Alex Henrique e Rafa Marcos.

Campinense: Camillo (Mauro Iguatu); Felipinho, Michel, Ítallo e Filipe Ramon; Dione, Serginho Paulista, Pedro Gabriel; Fábio Lima, Vitinho e Anselmo.

