Arrascaeta ‘faz chover’ e Flamengo goleia o Bahia em Pituaçu

Com dois gols e uma assistência, Arrascaeta brilha e “faz chover” em 5×3 do Flamengo sobre o Bahia.

Em noite de chuvas fortes, Arrascaeta tem bela atuação com a camisa do Flamengo e lidera goleada rubro-negra por 5 a 3 contra o Bahia pela sétima rodada do Brasileirão.

Como foi o primeiro tempo?

Avassalador desde o início de partida, o Flamengo mereceu a vitória diante do Bahia desde o princípio de jogo, uma vez que, logo aos dois minutos, Pedro aproveitou o vacilo de Anderson e deu vantagem ao visitantes.

Com dificuldades em sair com a bola nos pés, o Bahia viu o Flamengo pressionar suas poucas investidas ao ataque, assim que, aos 16 minutos, após bela assistência de Arrascaeta, Pedro, que atuou no lugar de Gabigol, ampliou o placar para os rubro-negros.

Além de espaçado e previsível, os baianos observaram o Flamengo comandar as descidas ao ataque. Seja com seus meias, quanto com Isla e Renê, pelas laterais, os visitantes ameaçavam. Todavia, aos 37 do primeiro tempo, Rodriguinho diminuiu o placar e deu esperanças aos donos da casa, no entanto, seis minutos mais tarde, Arrascaeta novamente jogou água fria em qualquer possibilidade de reação nordestina. Após assistência de Isla, que cruzou já em linha de fundo, Arrascaeta completou para o gol. 3 a 1 Flamengo.

Com as ações sobre controle dos rubro-negros, o Bahia chegava de forma, um tanto desorganizada e esporádica ao ataque. Em uma dessas descidas, aos 42 do primeiro tempo, Elber completou para o gol, após o goleiro Gabriel Batista, substituto de Diego Alves, falhar no lance. Intervalo de jogo, de um Flamengo dominador, ao passo que contava com o Bahia marcando nas poucas vezes em que finalizava.

Segunda etapa

Assim como no primeiro tempo, após bela jogada em saída de lateral, Everton Ribeiro da linda finta em marcador e acerta chutaço de fora da área para encobrir Anderson e ampliar a vantagem flamenguista já na retomada do jogo. Três minutos mais tarde, Arrascaeta marca e coloca o Flamengo três gols à frente do Bahia com toda a segunda etapa ainda a ser disputada.

Sem ‘pé no freio’, o Flamengo buscou antecipar suas linhas e marcar forte as saídas do Bahia, uma vez que os mandantes não agrediam. As fortes chuvas em Pituaçu ditaram o segundo tempo de jogo, que, apesar do bom início, não foi tão movimentado quanto a primeira etapa. Durante todo o segundo tempo a partida transcorreu sem muitos acontecimentos. No fim, após outra descida ao ataque, Daniel descontou para os baianos. Bahia 3×5 Flamengo. Roger Machado deixa o comando do Bahia. O resultado demitiu o treinador. Pelo nacional foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Próximos jogos

O Bahia joga contra o Internacional, em Porto Alegre no domingo às 16h. Os rubro-negros recebem o Fortaleza o Maracanã, sábado (5), às 17h.