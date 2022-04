Artilharia do Brasileirão 2022: quem tem mais gols na temporada

O Campeonato Brasileiro na Série A começou em todo o vapor na temporada 2022. Enquanto disputam a ponta da tabela, as equipes mostram o melhor do seu futebol em campo, com os jogadores se destacando cada vez mais, principalmente na busca pela liderança da artilharia do torneio. Saiba como está a Artilharia do Brasileirão 2022.

Artilharia do Brasileirão 2022 até agora

Em cada nova rodada, a artilharia do Brasileirão é atualizada com os gols dos jogadores na competição. Se o atleta marca duas ou três vezes, então ele garante a vantagem na lista. Ao fim da temporada, o jogador com mais gols ganha o título de artilheiro do Brasileirão.

Até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Calleri, do São Paulo, é o artilheiro com 4 gols marcados. O argentino do tricolor acertou as redes por três vezes na primeira rodada, deixando para trás os oponentes de cara.

Veja o ranking da Artilharia do Brasileirão 2022 até agora – 2ª rodada.

2ª semana do Brasileirão

Calleri (São Paulo) – 4 gols

Róger Guedes (Corinthians) – 3 gols

Erison (Botafogo) – 2 gols

Hulk (Atlético-MG)- 2 gols

Iago Maidana (América-MG) – 2 gols

Léo Gamalho (Coritiba) – 2 gols

Felipe Azevedo e Pedrinho (América-MG) – 1 gol

Luciano (São Paulo) – 1 gol

Diego Gonçalves e Victor Sá (Botafogo) – 1 gol

Paulinho (Corinthians) – 1 gol

Pedro Raul (Goiás) – 1 gol

Zaracho (Atlético-MG) – 1 gol

Yago Pikachu (Fortaleza) 1 gol

Gustavo Mantuan e Lucas Piton (Corinthians) – 1 gol

D’Alessandro e Alemão (Internacional) – 1 gol

Everton (Cuiabá) – 1 gol

Raniele (Avaí) – 1 gol

Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabriel e Isla (Flamengo) – 1 gol

Wellington Rato (Atlético-GO) – 1 gol

Gustavo Gómez, Zé Rafael e Rony (Palmeiras) – 1 gol

Óscar Ruiz (Juventude) – 1 gol

Miguel, Natan, Ytalo, Léo Ortiz e Sorriso (RB Bragantino) – 1 gol

Mendoza, Lucas Ribeiro e Lima (Ceará) – 1 gol

Andrey e Alef Manga (Coritiba) – 1 gol

Léo Baptistão (Santos) – 1 gol

Quem foi o artilheiro do Brasileirão na temporada de 2021?

Hulk, do Atlético-MG, foi o artilheiro do Brasileirão na temporada 2021. Com 19 gols, o atacante dominou a artilharia durante todo o campeonato, sendo peça chave na conquista do título do Galo após a longa espera de 50 anos na história.

Gilberto, do Bahia, ficou em segundo lugar com 15 gols, enquanto Michael, ex-jogador do Flamengo, fechou o pódio dos maiores artilheiros do Brasileirão em 2021 com 14 gols marcados.

