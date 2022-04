Maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores: quem está no topo

Três vezes campeão da Libertadores, o Palmeiras busca o quarto título da maior competição em 2022. Sob o comando de Abel Ferreira, o clube é o favorito para chegar até a final. Durante a campanha, a lista de maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores vem sendo atualizada. Veja como está o ranking e quem está no topo.

Maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores

Com 12 gols, Alex, ex-meia do Palmeiras, e Rony, atual atacante do alviverde, dividem o topo de maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores.

Com a goleada contra o Independiente Petrolero com 8 gols, Rony igualou-se como o maior artilheiro do clube ao lado do ex-atleta na lista do Palmeiras na competição. Quem está próximo de ultrapassar a marca é Raphael Veiga, autor de dois gols no placar elástico, com 11 gols na artilharia da Libertadores.

Também aparecem na lista Dudu e Gustavo Scarpa, com 8 gols cada. A seguir, confira a lista completa dos maiores artilheiros do Palmeiras na Libertadores, desde 1960 até 2022.

Alex e Rony – 12 gols

Borja, Tupãzinho, Willian e Raphael Veiga – 11 gols

Ademir da Guia e Lopes – 9 gols

César Maluco, Dudu, Edmundo e Gustavo Scarpa – 8 gols

Luiz Adriano – 7 gols

Quantos gols tem o Palmeiras na Libertadores?

O Palmeiras tem 404 gols marcados na Libertadores. De acordo com dados do jornalista Rodolfo Rodrigues, do portal UOL, o alviverde é o time brasileiro com o maior número de gols em toda a história da competição.

O primeiro colocado é o River Plate, com 617 gols na Libertadores. Já o Nacional acumula 559. No ranking de brasileiros, o Palmeiras vem em primeiro lugar de maneira isolada, enquanto o Grêmio aparece em segundo com 318.

Desde 1960, confira a lista dos times que mais tem gols na Libertadores.

Palmeiras – 404 gols

Grêmio – 318 gols

Cruzeiro e São Paulo – 307 gols

Flamengo – 288 gols

Santos – 287 gols

Corinthians – 211 gols

Internacional – 202 gols

Atlético-MG – 158 gols

Fluminense – 100 gols

Vasco – 94 gols

Athletico-PR – 91 gols

Botafogo – 64 gols

Confira a seguir a goleada do Palmeiras em cima do Independiente Petrolero.

Quantos títulos da Libertadores tem o Palmeiras?

O Palmeiras tem três títulos da Libertadores. A primeira conquista veio em 1999, quando bateu o Deportivo Cali na final, depois em 2020 contra o Santos e, por fim, em 2021 ao vencer o Flamengo na cidade de Montevidéu, no Uruguai.

No ano de 1999, o Palmeiras passou pela primeira fase até chegar nas oitavas de final, quartas, semifinal até garantir-se na final, disputada em dois jogos contra o Deportivo Cali. Na ida, 1 a 0 para os colombianos em casa. Já na partida de volta, o alviverde ganhou por um gol. Dessa maneira, a disputa de pênaltis foi preciso, tendo o resultado final de 4 a 3, consagrando de tal maneira o goleiro Marcos como ídolo da torcida.

Depois, em 2020, o Palmeiras foi campeão da Libertadores pela segunda vez. Passou em primeiro lugar no grupo B, enquanto superou o Delfín nas oitavas, Libertad nas quartas e o River Plate nas semis, alcançando a final contra o Santos. Em jogo único no Maracanã, Breno Lopes marcou nos acréscimos e deu a vitória ao Palmeiras.

Em 2021, o tricampeonato do Palmeiras veio de maneira heroica. Passou em primeiro no grupo A, até vencer Universidad Católica nas oitavas, São Paulo nas quartas e o Atlético Mineiro na semifinal. Na decisão, disputada em paritda única em Montevidéu, no Uruguai, o alviverde bateu o time carioca por 2 a 1, com gol de Deyverson nos acréscimos.

