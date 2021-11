Assistir Atlético-GO x Juventude hoje: canal, horário e escalações – 23/11

Em confronto direto para escapar do rebaixamento, Atlético-GO x Juventude se enfrentam nesta terça-feira, 23/11, às 19h (horário de Brasília), em jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão no Estádio Antônio Accioly. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Atlético-GO x Juventude: O confronto entre Atlético-GO e Juventude hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere, canais disponíveis em operadoras por assinatura, no site ou também pelo aplicativo, sendo o único responsável por transmtir o jogo de hoje.

Data: 23 de novembro de 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, cidade de Goiânia, no Brasil

TV: Premiere

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Ameaçado pelo rebaixamento, o Atlético-GO entra em campo nesta terça-feira buscando os três pontos de qualquer maneira. Ocupando a décima quinta posição com 40 pontos, o elenco espera contar com a torcida, forte em casa, para apoiar os jogadores e, dessa maneira, trazer a vitória em seu favor. Por fim, o time não vence por mais de cinco rodadas.

Enquanto isso, o Juventude volta aos gramados do Brasileirão depois de ser derrotado pelo Atlético-MG no último sábado por 2 a 0. Ocupando a décima sexta posição da tabela, contabiliza 39 pontos e também tem a possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Por isso, deve colocar os seus melhores jogadores e trazer para a casa o resultado.

Relembre a seguir como foi o confronto do primeiro turno no Brasileirão entre as equipes.

Escalações de Atlético-GO x Juventude:

O elenco anfitrião não pode contar com o zagueiro Wanderson, em trabalho no departamento médico. Já os visitantes, sob o comando de Jair Ventura, não tem baixas para o confronto.

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Eder, Pedro Henrique, Jefferson; Marlon Freitas, William Maranhão; Luis, João Paulo, Janderson; Montenegro

JUVENTUDE: Douglas; William Matheus, Forster, Dawhan, Quintero, Michel; Jadson, Capixaba, Ricardinho; Sorriso, Ricardo Bueno

