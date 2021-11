Assistir Atlético-MG x Fluminense hoje: canal, horário e escalações – 28/11

Cada vez mais próximo de ser campeão, o Atlético-MG enfrenta o Fluminense neste domingo, 28/11, a partir das 16h (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão no Estádio do Mineirão. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Atlético-MG x Fluminense hoje.

Onde assistir Atlético-MG x Fluminense: O confronto entre Atlético-MG e Fluminense hoje terá transmissão ao vivo do canal Globo, na TV aberta, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

TV: Globo (Menos SP, PR, SC, BA, CE, AL)

LiveStream: Premiere

O Atlético-MG depende do resultado de hoje para poder gritar que é campeão nos próximos dias. Em primeiro lugar com 75 pontos, tem a vantagem de oito pontos com o segundo colocado, o Flamengo, sendo praticamente impossível de perder o ritmo e não tornar-se o vencedor da temporada do Brasileirão.

Enquanto isso, o Fluminense entra em campo neste domingo ocupando a sétima posição e precisando seja como for do resultado já que busca uma vaga na Libertadores do ano que vem. Com 51 pontos conquistados, venceu 14 jogos, empatou 9 e perdeu 12 na temporada.

Escalações de Atlético-MG x Fluminense:

O técnico Cuca não tem nova baixas para o confronto de hoje, enquanto o tricolor não conta com Biel, John Kennedy, Martinelli, Abel Hernández e Nino.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guilherme Arana, Alonso, Nathan, Guga; Jair, Allan, Zaracho, Nacho; Diego Costa, Hulk

FLUMINENSE: Marcos; Samuel Xavier, Luccas Claro, Braz, Marlon; André, Wellington, Yago; Luiz Henrique, Fred, Caio Paulista

