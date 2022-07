Assistir Bahia x Náutico ao vivo hoje na Série B e horário (29/07)

Bahia e Náutico se enfrentam na noite desta sexta-feira, 29 de julho, pela vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde assistir Bahia x Náutico ao vivo hoje? Partida tem início a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o país.

O Bahia vem de derrota para o Cruzeiro na última rodada, enquanto o Náutico perdeu para o Londrina em casa.

Onde assistir Bahia x Náutico ao vivo hoje

O jogo do Bahia x Náutico hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura, com transmissão do jogo para todos os estados do Brasil. O Premiere, entretanto, é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, onde assistir Bahia x Náutico ao vivo hoje é no Globo Play, plataforma de streaming por assinatura no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do Bahia x Náutico hoje:

Data: 29/07/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir Bahia x Náutico ao vivo hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Bahia x Náutico hoje

A derrota para o Cruzeiro no fim de semana quebrou a sequência do Bahia de cinco rodadas sem perder na Série B do Brasileirão. Mas não apenas isso, o placar do confronto levou o clube baiano até a 4ª posição da tabela com 34 pontos. O grupo comandado por Enderson Moreira contabiliza dez vitórias, quatro empates e seis derrotas, buscando os três pontos nesta sexta-feira para retomar a vice-liderança na tabela.

A estreia de Elano no comando técnico do Náutico não foi como gostaria. Diante do Londrina, o Timbu foi derrotado por 2 a 1 dentro de casa na última rodada. O resultado afundou o Náutico na zona de rebaixamento, pela 19ª posição com 18 pontos, contabilizando quatro vitórias, seis empates e dez derrotas. A campanha do elenco também deixa a desejar, com vinte e seis gols sofridos, a pior defesa da Série B do Brasileirão.

Quantos jogos faltam para o fim da Série B?

Já foram 20 rodadas, então agora faltam 18 rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro em 2022.

Vinte equipes disputam a segunda divisão do futebol brasileiro. Sob o sistema de pontos corridos, cada vitória vale três pontos, empate apenas um para os dois e a derrota nenhum. As equipes disputam o primeiro turno e o segundo, onde enfrentam uns aos outros dentro de casa e fora.

A Série B do Brasileirão tem transmissão completa da Rede Globo, através do canal da televisão aberta, o SporTV e o Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura.

+ Aposentadoria do Vettel da F1 aos 35 anos: piloto explica razão