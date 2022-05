Assistir Coritiba x Fluminense ao vivo hoje e horário do Brasileirão (01/05)

Pela quarta rodada do Brasileirão na Série A, o Coritiba recebe o Fluminense neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba. Saiba a seguir onde assistir Coritiba x Fluminense ao vivo hoje.

Os anfitriões buscam a vitória para subir na classificação rumo à zona de classificação. Do outro lado, o técnico Fernando Diniz foi anunciado como o novo treinador, mas não deve estrear neste domingo.

Onde assistir Coritiba x Fluminense ao vivo hoje?

O jogo do Coritiba x Fluminense hoje será transmitido ao vivo na Globo e Premiere 2, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A emissora da TV aberta transmite o jogo do Brasileirão para os estados de RJ, ES, PE, PI, PB e BA, além das cidades de Curitiba e Juiz de Fora. A narração é de Luis Roberto com comentários de Roger Flores.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, que exibe as imagens do confronto pela TV paga. Se você não possui os canais, pode encontrar os pacotes no site (www.premiere.globo.com). Assinante GloboPlay ou Canais Globo também pode acompanhar ao vivo.

Informações do jogo do Coritiba x Fluminense hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, na cidade de Curitiba

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere 2

O Coritiba vem na 11ª posição com quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota na edição do Brasileiro. O elenco paranaense busca os três pontos no confronto deste domingo para ganhar melhores posições na tabela e então buscar a zona de classificação.

Enquanto isso, o Fluminense, que também disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana, está na 14ª posição com quatro pontos somente, ou seja, conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. Mesmo jogando fora de casa , o grupo de Fernando Diniz deve entrar com força total.

Escalação do Coritiba x Fluminense:

Escalação do Coritiba: Muralha, Matheus, Henrique, Luciano Castán, Guilherme Biro, Willian Farias, Andrey, Régis, Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho

Escalação do Fluminense: Fábio, Calegari, Nino, Luccas Claro, Marlon, André, Yago, Martinelli, Ganso, Luiz Henrique e Cano

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

