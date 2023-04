Partida será transmitida ao vivo na TV paga e no serviço de streaming

Assistir Coritiba x Fortaleza online hoje no Brasileirão - 23/04/2023

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o embate entre Coritiba x Fortaleza será realizado no Couto Pereira neste domingo, 23 de abril. A bola rolar às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Ambas as equipes buscam a primeira vitória no Brasileirão. O Leão de Fortaleza empatou com o Inter, enquanto o Coxa perdeu para o Flamengo.

Onde assistir Coritiba x Fortaleza hoje na internet

Além do Premiere, o jogo do Coritiba x Fortaleza hoje será transmitido também no GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo.

Mas como assistir a partida no GloboPlay? É simples, mas é preciso ser assinante do streaming.

Se você já é pagante do produto, entre na sua plataforma favorita para acompanhar o duelo, insira o seu email e a senha e assista ao vivo. É só assistir a retransmissão do pay-per-view em tempo real no GloboPlay.

Mas quem não é assinante, só precisa entrar no site (globoplay.globo.com), e escolher o plano. Existem duas opções: o "GloboPlay + Canais ao vivo" e "GloboPlay e Premiere".

Novo técnico do Coxa

O Coritiba anunciou a contratação do treinador Antônio Carlos Zago. Ele substituiu o português António Oliveira, demitido na última terça-feira após a derrota para o Flamengo na estreia do Brasileirão.

Zago passou pelo RB Bragantino, onde foi campeão da Série B do Brasileirão em 2019, e em 2022 campeão boliviano com o Bolívar. Hoje, ele começa a sua nova jornada no Coxa.

Ele também tem passagens por São Caetano, Palmeiras, Barueri, Mogi Mirim, Audax, Vila Nova, Juventude, Internacional, Fortaleza e Kashima Antlers.

NOVO COMANDANTE NA ÁREA! 🇳🇬 O treinador Antônio Carlos Zago chegou hoje para assumir o comando técnico do Coritiba. Muito sucesso nessa nova jornada. 🖌️ Luís Lisbôa | Coritiba pic.twitter.com/gG53tvcXN3 — Coritiba (@Coritiba) April 22, 2023

Escalações de Coritiba e Fortaleza

Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Kuscevic, Victor Luís; Liziero, Junior Urso, Bruno Gomes; William Pottker, Rodriho Pinho e Alef Manga.

Fortaleza: Fernando Miguel; Marcelo Benevenuto, Tinga, Bruno Pacheco, Brítez; Caio Alexandre, Lucas Sasha, Calebe; Guilherme, Moisés e Yago Pikachu.

O treinador Juan Pablo Vojvoda não terá Lucero e Thiago Galhardo.

Antônio Carlos Zago assume o Coritiba e, por isso, o treinador pode inovar com a escalação.

Segunda rodada do Brasileirão

Neste fim de semana, a bola rola em dez jogos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro ao redor do país.

Sábado, 22/04:

Fluminense 2 x 0 Athletico PR

São Paulo 3 x 0 América MG

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Cruzeiro x Grêmio

Domingo, 23/04:

Internacional x Flamengo - 11h

Santos x Atlético MG - 16h

Vasco x Palmeiras - 16h

Coritiba x Fortaleza - 18h30

Goiás x Corinthians - 19h

Segunda-feira, 24/04:

Bahia x Botafogo - 20h

