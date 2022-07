Assistir jogo do Bahia hoje ao vivo x CRB e horário (19/07)

Equipes disputam a rodada nesta terça-feira com transmissão ao vivo do SporTV no canal fechado

Para não perder nenhum detalhe, o torcedor quer saber onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo! A bola vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília) nesta terça, 19 de julho, entre o time baiano e o CRB. Válido pela décima nona rodada da Série B do Brasileirão, o confronto será na Arena Fonte Nova, em Salvador. Confira a seguir onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo e todas as informações.

Equipe baiana pode assumir a vice-liderança, enquanto os visitantes buscam os três pontos para seguirem vivos na briga pelo G-4 da competição.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo?

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Andre Luiz de Freitas Castro / VAR: Heber Roberto Lopes

O SporTV, Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Bahia e CRB hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), nesta terça-feira ao vivo pela rodada do Brasileirão na Série B.

Sem transmissão pelo canal aberto, o jogo de futebol hoje só pode ser acompanhado através das emissoras dos canais pagos, ou seja, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

De maneira online, a forma de onde assistir o jogo do Bahia hoje ao vivo hoje é o Globo Play, serviço de streaming por assinatura no celular, tablet, computador e até na smart TV.

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Invicto por quatro rodadas, o Bahia ocupa a 3ª posição da tabela com 33 pontos, contabilizando dez vitórias, três empates e cinco derrotas. Se garantir os três pontos na noite desta terça-feira, o grupo baiano assume a vice-liderança, mas apenas se o Vasco perder na rodada. Na última rodada, o elenco de Enderson Moreira venceu o Guarani por 2 a 0, com gols de Ignácio e Raí.

Por outro lado, o time do CRB vem na 9ª posição com 24 pontos, também colecionando sete partidas sem perder na Série B do Brasileirão. O grupo alagoense coleciona seis vitórias, seis empates e seis derrotas na campanha, onde busca melhorar o desempenho da defesa principalmente depois de tomar vinte e um gols até aqui, marcando apenas dezesseis com o ataque. Na última rodada do fim de semana, empatou com o Brusque em 1 a 1.

Quem joga hora na Série B do Brasileirão?

A bola vai rolar em cinco jogos da décima nona rodada da Série B do Brasileirão hoje, nesta terça-feira em 19 de julho de 2022. Cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo pela televisão e online.

A rodada teve início ontem, seguindo até a quarta-feira com todas as vinte equipe em campo para duelos, onde dez jogos vão acontecer. Lembrando que a competição é disputada por trinta e oito rodadas em pontos corridos, onde as quatro vagas para o acesso estão na parte de cima da tabela.

Confira a seguir todos os jogos da rodada hoje.

Sport 0 x 0 Vila Nova

Terça-feira (19/07): – assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

Brusque x Grêmio – 19h

Londrina x Sampaio Corrêa – 19h

Tombense x Criciúma – 19h

Bahia x CRB – 19h

Vasco x Ituano – 21h30

Quarta-feira (20/07):

CSA x Cruzeiro – 19h

Ponte Preta x Náutico – 19h

Chapecoense x Guarani – 19h

Novorizontino x Operário PR – 21h30

+ Corinthians e Flamengo na Libertadores 2022: o que esperar do clássico