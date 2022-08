Assistir jogo do Corinthians feminino hoje ao vivo (7/8)

O jogo do Corinthians feminino hoje vai ser contra o Grêmio, pela última rodada do Brasileirão Feminino na primeira fase. Neste domingo, 7 de agosto, a partida acontecerá no Estádio Vieirão, no Rio Grande do Sul, com a bola rolando às 11h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo.

O Timão soma 31 pontos em 4º lugar na tabela, atrás do líder Palmeiras, vice Internacional e o São Paulo. Já o Grêmio aparece em 8º lugar com 20 pontos.

Onde assistir o jogo do Corinthians feminino hoje

O jogo do Corinthians feminino hoje terá transmissão da BAND, a partir das 11 horas, pelo horário de Brasília. Pela TV aberta, o canal da BAND vai transmitir para todos os estados do Brasil a partida entre Grêmio e Corinthians feminino hoje, tanto na emissora principal como em afiliadas. Online, o torcedor pode acompanhar pelo site da emissora (www.band.uol.com.br) de graça pelo celular, tablet ou computador.

Quando começa a segunda fase do Brasileirão feminino?

As quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino vão começar em 14 de agosto, no domingo, com oito equipes e quatro jogos. Se classificam para a segunda fase do Brasileirão os oito primeiros na tabela da primeira fase.

De acordo com o regulamento da CBF, as quartas de final são disputadas em jogos de ida e volta, com o seguinte chaveamento: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º joga contra o 7º lugar na tabela, o 3º colocado contra o 6º e a 4ª posição vai jogar contra o 5º lugar.

Lembrando que os times classificados em 1º a 4º colocados realizam o jogo de volta como mandantes. Em caso de empate na soma dos placares, a disputa de pênaltis define quem avança.

A última rodada do Brasileirão Feminino na primeira fase, a 15ª, será realizada neste domingo, 7 de agosto, com oito confrontos acontecendo no mesmo horário, a partir das 11 da manhã, pelo horário de Brasília.

Confira todos os jogos da última rodada a seguir.

São Paulo x São José – 11h (SporTV)

Santos x Flamengo – 11h (SporTV)

RB Bragantino x Cruzeiro – 11h (Eleven Sports)

Avaí x Internacional – 11h (Eleven Sports)

Grêmio x Corinthians – 11h (BAND)

Esmac x Palmeiras – 11h (Eleven Sports)

Cresspom x Ferroviária – 11h (Eleven Sports)

Atlético MG x Real Brasília – 11h (Eleven Sports)

