Campeonato Brasileiro Feminino 2022: onde assistir jogos

Em agosto, a principal competição de futebol feminino no país entra nas quartas de final. Dezesseis times participam do Brasileirão Feminino, com talento, garra e muita qualidade. A disputa na tabela está bem acirrada. Veja, então, mais informações sobre o Campeonato Brasileiro Feminino 2022 onde assistir.

Onde assistir o Campeonato Brasileiro Feminino 2022

Quem detém os direitos de exibição dos jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de 2022 é a Rede Bandeirantes. Assim, o Brasileirão pode ser assistido pelo canal de TV aberta de maneira gratuita, na Band.

Não são todas as partidas que são exibidas pela emissora, somente as principais. Porém, todos os sábados, no período da tarde, a Band exibe um jogo por rodada até as eliminatórias como as quartas de final, semifinal e a final.

Outra forma de acompanhar os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino 2022 é pelo SporTV ou pelo Premiere, dois canais por assinatura, disponíveis na TV fechada. O Grupo Globo só tem o direito de transmissão por esses canais fechados. Assim, os torcedores que optarem pelo serviço, podem acompanhar as partidas pela televisão, através do canal fechado, ou pela plataforma de streaming do GloboPlay e pelo site Canais Globo.

Também vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Eleven Sports assinaram contrato por três anos de transmissão gratuita de todas as séries do Campeonato Brasileiro Feminino. A plataforma já exibe algumas competições nacionais de menor porte, como a Copa do Brasil Sub-20 e Sub-17 e alguns campeonatos estaduais.

A parceria entre a Eleven e o futebol feminino é um importante passo para o crescimento contínuo da modalidade, expondo o talento das meninas no futebol. Há três anos as partidas já vêm sendo exibidas pela plataforma e até 2024 os torcedores poderão acompanhar os jogos femininos pelo streaming.

Por motivo das transmissões serem restritas e nem todos os duelos serem exibidos na TV Aberta ou fechada, a CBF também permitiu que os times que desejarem, pudessem fazer as transmissões de maneira online e gratuita, através do Youtube. Assim, opções de assistir aos jogos do Brasileirão Feminino é o que não falta.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino 2022

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 é a principal disputa da modalidade no país. Em 2022, participam da competição dezesseis times, são eles: Palmeiras, Internacional, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Real Brasília, Santos, Atlético-MG, Ferroviária, Avaí/Kindermann, Grêmio, Cruzeiro, São José-SP, Esmac, Cresspom e Bragantino.

Vale ressaltar que as equipes de RB Bragantino, Atlético-MG, Esmac e Cresspom conquistaram o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino no fim do ano passado.

O torneio é dividido da seguinte forma: a primeira fase tem 15 rodadas, onde se disputa por pontos corridos com apenas um jogo (turno). Ao fim das rodadas, as oito equipes melhores colocadas se classificam para continuar na disputa.

Nas quartas de final, as equipes se enfrentam seguindo o esquema: 1º colocado x 8º colocado, 2º colocado x 7º colocado , 3º colocado x 6º colocado e 4º colocado x 5º colocado. Nessa fase, os jogos são de ida e volta, e não vale o gol qualificado como critério de desempate.

Qual é o horário do Campeonato Brasileiro Feminino 2022

Em agosto começam as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino. Os oito times classificados se enfrentam entre os dias 14 e 21 do mês. Ainda em agosto, inicia-se a semifinal.

As partidas de decisão do Brasileirão Feminino estão marcadas para os dias 18 e 25 de setembro. São dois confrontos para definir o campeão (ida e volta).

Por enquanto, os jogos estão ocorrendo na parte da tarde majoritariamente. Alguns ocorrem no horário da noite. A partir das quartas de final ainda não tem definição dos horários dos jogos.

Quem lidera o Campeonato Brasileiro Feminino?

A disputa está acirrada na fase classificatória do Brasileirão Feminino. Palmeiras, Internacional, São Paulo e Corinthians brigam ferozmente pela primeira colocação na disputa. Todos os quatro times têm um aproveitamento de mais de 70%.

Mais atrás, vem o Flamengo, Real Brasília, Santos, Atlético-MG, Ferroviário, Avaí/Kindermann e Grêmio, brigando pelas quatro outras vagas restantes para avançar de fase.

Ainda não tem como dizer quais serão os times classificados para a próxima fase da disputa, uma vez que ainda faltam duas rodadas para o fim da fase de pontos corridos.

Os oito times que melhor se destacarem na contagem de pontos passam para as quartas de final, que começam em agosto de 2022.

Qual time feminino brasileiro tem mais títulos no Campeonato Brasileiro?

O Corinthians é o time com mais títulos do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Já são três títulos conquistados: 2018, 2020 e 2021. Em 2022, o Timão é um dos favoritos ao campeonato e briga para estar no topo da primeira fase para avançar às quartas de final.

Em segundo lugar no ranking, vem o Ferroviário, com dois títulos do Campeonato Brasileiro Feminino na história: 2014 e 2019. Quem completa o pódio dos clubes campeões são: Flamengo, Santos, Rio Preto e Centro Olímpico, cada um com um título na história de seus clubes.

O Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol é, teoricamente, uma competição recente, com apenas dez edições. Ele começou a ser disputado em 2013.