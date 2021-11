Onde assistir jogo do Coritiba x Brasil de Pelotas hoje e horário (14/11)

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021, Coritiba e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo, 14, às 18h15. O confronto ocorre no Estádio Couto Pereira, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Coritiba e Brasil de Pelotas hoje e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Coritiba e Brasil de Pelotas hoje?

O jogo do Coritiba e Brasil de Pelotas hoje ocorre a partir das 18h15 e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo SporTV2 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 14 de novembro 2021

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira – Curitiba (PR)

Onde assistir jogo do Coritiba e Brasil de Pelotas hoje: SporTV2 e Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Depois de perder dois jogos consecutivos, o Coritiba perdeu também a liderança do Brasileirão da Série B para o Botafogo. Com a vaga do acesso praticamente garantida, o Coxa agora busca o triunfo para retomar o primeiro lugar. No entanto, além de vencer, o clube precisa torcer por um tropeço do Fogão, para se manter na ponta.

Por outro lado, a equipe do Brasil de Pelotas é a única com o rebaixamento já confirmado. O clube Xavante conquistou apenas 23 pontos no campeonato até então e não possui mais chances de permanecer na Série B. Equipe agora apenas cumpre tabela.

Qual a provável escalação da Coritiba x Brasil de Pelotas?

Em busca do triunfo na 36ª rodada do Brasileirão da Série B, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 18h15, a bola rola para o jogo do Coritiba x Brasil de Pelotas hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo no SporTV2 e Premiere. Veja então abaixo os prováveis times:

Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales e Rafinha; Waguininho, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; Netto, Leandro Camilo, Ícaro e Héverton; Diego Gomes, Bruno Matias, Patrick e Renatinho; Rildo e Erison. ​

