Onde assistir jogo do Juventude x Corinthians hoje, horário e canal – 09/12

A caminho da última rodada do Brasileirão, o Juventude recebe o Corinthians nesta quinta-feira, 09/12, a partir das 21h30 (horário de Brasília), buscando escapar do rebaixamento. O jogo acontece no Estádio Alfredo Jaconi e tem transmissão ao vivo para todo o Brasil. Confira onde assistir ao jogo do Corinthians hoje e se vai passar na TV.

Onde assistir o jogo do Juventude x Corinthians hoje: A plataforma de canais Premiere, em emissoras de TV fechada e por assinatura, é quem vai transmitir o jogo da última rodada do Brasileirão em 2021 ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, cidade de Caxias do Sul, no Brasil

TV: Premiere 2

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

O Juventude aparece em 17º com 43 pontos, isto é, precisa do resultado em seu favor nesta quinta-feira para deixar a zona de rebaixamento e não cair então para a segunda divisão. O elenco deve vencer o seu jogo e torcer também por tropeços de Bahia e Cuiabá para ajudar. Se perder ou empatar, aí torna-se obrigação os dois rivais perderem, além do Grêmio.

Enquanto isso, o Corinthians entra em campo hoje somente para terminar o campeonato na quarta posição e, dessa maneira, fechar com chave de ouro a campanha que lhe rendeu bons frutos. Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Timão contabiliza 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas com 57 pontos.

Escalação de Juventude e Corinthians:

Para o jogo de hoje, o Juventude não terá William Matheus, suspenso, além de Michel Macedo e Rafael Bilu.

O Corinthians, por outro lado, não terá Roger Guedes, Ruan e Cantillo.

Juventude: Douglas; Paulo, Forster, Vitor Mendes, Guilherme Santos; Jadson, Dawhan, Castilho, Sorriso; Chico, Bueno

Corinthians: Cássio; Fagner, Fabio Santos, Gil, João Victor; Willian, Giuliano, Gabriel, Renato Augusto, Gabriel Pereira; Jô

Pelo primeiro turno, Corinthians e Juventude ficaram no empate em 1 a 1 jogando em São Paulo, com a estreia de Róger Guedes pelo Timão e marcando gol.

