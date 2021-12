Rodada 38 do Brasileirão 2021: o que está em jogo no último dia?

A 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro na temporada, vai acontecer na próxima quinta-feira, 09 de dezembro de 2021, com a bola rolando em todos os dez confrontos a partir das 21h30 (horário de Brasília). Mesmo com o título definido, continua em jogo as vagas para a Libertadores, Sul-Americana e a decisão contra o rebaixamento. Confira todos os jogos da rodada 38 no Brasileirão e o que esperar.

O que está em jogo na rodada 38, a última do Brasileirão 2021?

O Atlético Mineiro é o campeão do Brasileirão em 2021. Depois de cinquenta anos de espera, o Galo levantou a sua segunda taça da história depois de vencer o Bahia em 02 de dezembro, de virada por 3 a 2, na Arena Fonte Nova sob o comando do técnico Cuca.

Porém, mesmo com o título já definido, as disputas continuam do meio até a parte de baixo da tabela.

Para a Libertadores, já estão classificados Atlético, Flamengo, Palmeiras (campeão da Libertadores), Athletico-PR (campeão da Sul-Americana), Corinthians e Fortaleza, enquanto RB Bragantino, Fluminense, América-MG, Ceará, Santos, Internacional e São Paulo seguem vivos pelas últimas duas vagas do torneio.

Chapecoense e Sport já estão rebaixados, com Grêmio, Bahia, Juventude e Cuiabá brigando para deixarem a degola. Séra tudo ou nada para essas equipes.

Confira o calendário da última rodada do Brasileirão e saiba o que esperar em cada um dos jogos.

Fluminense x Chapecoense – Rodada 38 do Brasileirão 2021

Para o Fluminense, a vitória no último jogo da temporada significa a classificação na Pré-Libertadores. Porém, se ganhar o jogo e o Bragantino perder, então o time carioca vai direto para a fase de grupos. Se empatar, porém, ainda vai para a preliminar, mas deve contar com resultados de terceiros, assim como se perder.

Enquanto isso, a Chapecoense entra em campo somente para cumprir tabela já que já está rebaixada para a segunda divisão.

Palmeiras x Ceará

Já classificado para a Copa Libertadores ao conquistar o tricampeonato diante do Flamengo em 27 de novembro, o Palmeiras entra em campo buscando somente encerrar o ano de maneira positiva, ou seja, cumprir a tabela. Em terceiro lugar, não tem como ser ultrapassado ou sequer avançar para a vice-liderança.

Do outro lado, porém, o Ceará precisa da vitória se quiser disputar a Pré-Libertadores. Além de ganhar o seu jogo, tem que torcer por tropeços de Fluminense, América e Atlético Goianiense, que estão à sua frente na tabela.

Santos x Cuiabá

Depois de vencer o Flamengo na última rodada, o Santos está oficialmente fora de perigo. Agora, se quiser se classificar para a Pré-Libertadores, tem que ganhar o jogo desta quinta-feira e torcer contra o Ceará, Atlético-GO, América-MG e até o Fluminense.

Para o Cuiabá, porém, o cenário é de pressão total. Depois de ganhar do Fortaleza em casa na rodada passada, o elenco de Mato Grosso precisa somar apenas um pontinho para escapar do rebaixamento. Se perder, aí tem que contar com tropeços de Bahia e Juventude, o que pode ser difícil já que ambos também lutam na degola.

América-MG x São Paulo

Três pontos, é tudo o que o América precisa para chegar até a fase preliminar da Taça Libertadores da América no ano que vem. O clube mineiro realiza uma campanha histórica depois de subir da Série B no ano passado e, agora, encerra o ciclo na parte de cima. Além disso, se o time verde vencer e Fluminense e Bragantino perderem, aí está dentro da fase de grupos.

Para o São Paulo, a situação também é complicada mesmo depois de escapar do rebaixamento. Ocupando a 13ª posição, o tricolor só pode concorrer para a Pré-Libertadores se vencer o seu jogo e Internacional, Santos, Ceará e Atlético-GO não ganhem na rodada. Caso contrário, o São Paulo fica com a vaga na Sul-Americana.

Grêmio x Atlético-MG

Este é o grande jogo da última rodada do Brasileirão. De um lado, o Grêmio sofre com a possibilidade de ser rebaixado para a segunda divisão. Com 40 pontos, o tricolor gaúcho precisa da vitória de qualquer maneira, além de torcer por derrota de Bahia e Juventude.

O Galo, por outro lado, já é campeão e vai entrar para curtir o título.

Fortaleza x Bahia

O Fortaleza briga somente para terminar em melhor colocação da tabela do Brasileirão, uma vez que já está classificado para a fase de grupos Libertadores.

O Bahia, entretanto, tem que vencer o confronto se quiser escapar do rebaixamento. Se perder ou empatar, entretanto, aí tem que esperar derrotas do Juventude e Grêmio, que também estão na parte de baixo brigando contra a degola.

Sport x Athletico-PR – Rodada 38 do Brasileirão 2021

O Sport já está rebaixado e o Athletico se livrou de ser rebaixado na reta final da competição. Por isso, a única coisa que está em jogo é uma provável melhor colocação do time paranaense na tabela.

RB Bragantino x Internacional

O Bragantino está praticamente com o pé na fase de grupos da Libertadores. Para confirmar a sua classificação, tem que ganhar o seu jogo. Caso contrário, se perder, aí só não tem a sua vaga encaminhada se Fluminense, América-MG e Atlético-GO ganharem também.

Para o Internacional, entretanto, a briga para chegar na Pré-Libertadores é real, tendo que conquistar a vitória e torcer por tropeços de Santos, Ceará, Fluminense, Atlético-GO e América-MG, todos em sua frente na tabela e com perigo de ameaçar tomar a sua vaga.

Juventude x Corinthians

É tudo ou nada para o Juventude nesta quinta-feira. Ameaçado de ser rebaixado para a segunda divisão, o elenco deve colocar os seus melhores jogadores em campo para jogar em casa e, dessa maneira, conquistar os três pontos para afastar o fantasma da degola. Com 43 pontos, depende da sua vitória para seguir vivo e de tropeços do Bahia e Cuiabá. Se empatar, só se salva se o Bahia perder.

Enquanto isso, o Corinthians já está classificado para a Libertadores e só entra em campo para cumprir tabela.

Atlético-GO x Flamengo

O Atlético entra em campo cheio de sonhos. Contando com o apoio da torcida em peso na quinta-feira, o elenco goiano precisa vencer para alcançar a Pré-Libertadores do ano que vem e torcer por derrota de Fluminense e América Mineiro, já que possuem o mesmo número de pontos. Porém, se empatar ou perder, suas chances diminuem, tendo que contar com resultados de terceiros para se salvar.

Do outro lado, o Flamengo já está garantido na fase de grupos da Libertadores, além de ser o vice-campeão do Brasileirão.

Classificação atualizada do Brasileirão Série A em 2021

1 Atlético-MG – 84 pontos

2 Flamengo – 71 pontos

3 Palmeiras – 63 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fortaleza – 55 pontos

6 RB Bragantino – 53 pontos

7 Fluminense – 51 pontos

8 América-MG – 50 pontos

9 Atlético-GO– 50 pontos

10 Ceará – 50 pontos

11 Santos – 49 pontos

12 Internacional – 48 pontos

13 São Paulo – 48 pontos

14 Athletico-PR – 46 pontos

15 Cuiabá – 46 pontos

16 Bahia – 43 pontos

17 Juventude– 43 pontos

18 Grêmio – 40 pontos

19 Sport – 37 pontos

20 Chapecoense – 15 pontos

Premiação do Brasileirão 2021

Por ser o torneio de maior expressão do país, a CBF garante prêmios em dinheiro para as equipes que terminam entre o 1º até 16º na tabela de classificação. Este ano, o Atlético Mineiro é quem levou a bolada mais alta, sob o valor de 33 milhões de reais.

Os números são divulgados e determinados pela CBF. Lembrando que se o elenco terminar entre as primeiras posições vai ganhar um alto valor mas, se acabar na parte de baixo, aí leva um número menor. Os times que terminam 17º até o 20º não ganham o prêmio em dinheiro já que são rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Saiba quais são os valores da premiação do Brasileirão em 2021.

1º lugar – 33 milhões

2º lugar – 31,3 milhões

3º lugar – 29,7 milhões

4º lugar – 28 milhões

5º lugar – 26,4 milhões

6º lugar – 24,7 milhões

7º lugar – 23,1 milhões

8º lugar – 21,4 milhões

9º lugar – 19,8 milhões

10º lugar – 18,1 milhões

11º lugar – 15,5 milhões

12º lugar – 14,6 milhões

13º lugar – 13,7 milhões

14º lugar – 12,8 milhões

15º lugar – 11,9 milhões

16º lugar – 11 milhões

Leia também:

Quais são os critérios de desempate no Brasileirão 2021?