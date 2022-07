Assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo (30/07): horário e transmissão

Líder do Brasileirão, equipe do Palmeiras busca os três pontos neste sábado para permanecer na ponta da tabela

Na tarde deste sábado, 30 de julho, às 16h30 (Horário de Brasília), Ceará e Palmeiras se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Onde assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo? O confronto será realizado na Arena Castelão, em Fortaleza, e tem transmissão para todo o país.

O Ceará, com 24 pontos, quer encostar no G4 da competição, enquanto o Palmeiras, com 39, quer a vitória para continuar na liderança.

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo será transmitido pelo Premiere para todo o Brasil. O streaming Globo Play também retransmite o jogo em tempo real aos assinantes.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todo o Brasil, o pay-per-view Premiere pode ser adquirido por valor extra na mensalidade, com uma infinidade de canais de futebol. A transmissão é exclusiva da emissora Globo.

Online, onde assistir o jogo do Palmeiras hoje ao vivo é no Globo Play, plataforma de streaming disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Palmeiras x Ceará hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem:

VAR:

Onde assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo: Premiere e Globo Play

Ceará e Palmeiras no Brasileirão

Com a derrota para o Juventude na última rodada do Brasileirão, o Ceará seguiu para a 12ª posição da tabela com apenas 24 pontos, com cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas. O desempenho do grupo tem se mostrado regular, com a quarta defesa menos vazada do Brasileirão. Como mandante contabiliza apenas duas vitórias, duas derrotas e cinco derrotas.

Líder absoluto do Brasileirão, o Palmeiras tem 39 pontos, onze vitórias, seis empates e duas derrotas. Com vantagem de quatro pontos para o segundo colocado, o Corinthians, o Verdão tem a melhor campanha da competição, com o melhor ataque a defesa menos vazada com apenas treze gols sofridos, além de ser o melhor visitante. Na última rodada, o grupo venceu o Internacional em casa por 2 a 1.

Rodada do Brasileirão

Dando início no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, as vinte equipes entram em campo neste fim de semana para disputarem a 20ª rodada.

Serão dez confrontos ao todo, com destaque para Ceará e Palmeiras, Corinthians e Botafogo e Athletico e São Paulo, no domingo.

Confira todos os jogos da rodada do Brasileirão.

Sábado (30/07): – assistir jogo do Palmeiras hoje ao vivo

Goiás x Coritiba – 16h30

Ceará x Palmeiras – 16h30

Corinthians x Botafogo – 19h

Flamengo x Atlético GO – 20h30

Domingo (31/07):

Athletico PR x São Paulo – 16h

Internacional x Atlético MG – 16h

Cuiabá x Fortaleza – 18h

América MG x Avaí – 18h

RB Bragantino x Juventude – 19h

Segunda-feira (01/08):

Santos x Fluminense – 20h

+ Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?