Assistir jogo do São Paulo x Sport hoje: canal, horário e escalações – 27/11

Buscando escapar do rebaixamento, as equipes de São Paulo e Sport se enfrentam neste sábado, 27/11, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do São Paulo hoje.

Onde assistir jogo do São Paulo x Sport: O confronto entre São Paulo e Sport hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Premiere 2, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, cidade de São Paulo, no Brasil

TV: SporTV (Menos SP)

LiveStream: Premiere

Depois de tropeçar diante do Athletico-PR, o São Paulo volta aos gramados neste sábado para lutar contra a possibilidade de ser rebaixado no Brasileirão. Em 14ª posição com 42 pontos, o elenco venceu até o momento nove confrontos, empatou quinze e perdeu dez, ou seja, tem que ganhar o jogo de hoje se quiser escapar de uma vez.

Enquanto isso, o Sport aparece na degola com chances reais de cair para a segunda divisão. Em 19º com 33 pontos, pode confirmar ainda mais se perder o confronto deste sábado para o tricolor. Ao todo, o time de Pernambucano venceu oito jogos, empatou nove e perdeu dezessete.

Veja como foi o primeiro confronto das equipes no Brasileiro deste ano.

Escalações de São Paulo x Sport:

Técnico do São Paulo, Rogério Ceni não poderá contar com Luan, Luciano e Pablo, todos lesionados. Por outro lado, o elenco visitante não tem Tréllez disponível.

SÃO PAULO: Thiago Volpi; Igor Vinícius, Miranda, Reinaldo, Arboleda; Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara, Igor Gomes; Rioni, Calleri

SPORT: Mailson; Ewerton, Thyene, Sabino, Sander; Welison, Marcão, Hernanes; Gustavo, Felipe, Mikael

