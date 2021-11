Assistir jogo do Vitória x Vila Nova hoje: canal ao vivo e horário – 28/11

Buscando escapar do rebaixamento para a terceira divisão, o Vitória enfrenta o Vila Nova neste domingo, 28/11, a partir das 16h (horário de Brasília), pela última rodada da Série B jogando no Estádio Barradão. Dessa maneira, confira as informações e saiba onde assistir ao jogo do Vitória hoje.

Onde assistir jogo do Vitória x Vila Nova: O confronto entre Vitória e Vila Nova hoje terá transmissão ao vivo do canal Globo, na TV aberta, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura no site ou pelo aplicativo.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão

TV: Globo (BA)

LiveStream: Premiere

Em 18º com 40 pontos, o Vitória tem que ganhar o jogo deste domingo se quiser escapar da zona de rebaixamento e, consequentemente do rebaixamento também. Porém, não depende apenas de si, ou seja, tem que vencer e torcer por tropeços dos seus adversários na rodada já que todos os outros tem vantagens nos pontos. Com a casa cheia, espera contar com o apoio da torcida e, dessa maneira, empurrar os jogadores para cima.

Enquanto isso, o Vila Nova não tem pelo que brigar no confronto de hoje já que está garantido na Série B do ano que vem ao terminar em 11º com 48 pontos. Porém, se ganhar o duelo deste domingo, tem a oportunidade de fechar a temporada em uma melhor colocação e, por isso, deve entrar com todo o gás necessário. Por fim, venceu 11 jogos, empatou outros 15 e perdeu 11.

No primeiro turno, os dois times não conseguiram marcar na disputa.

Escalações de Vitória x Vila Nova:

Um dos jogos mais aguardados pela rodada, a disputa promete ser acirrada do começo ao fim. Porém, é esperado muito mais ação do lado dos anfitriões já que precisam dos três pontos em seu favor para escapar do rebaixamento.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Kelven, Roberto; Wesley, Eduardo; Fabinho, Fernando Neto, Marcinho; David

VILA NOVA: Georgemy; Moacir, Donato, Renato Silveira, Collaço; Dudu, Bambú, Arthur; Alesson, Clayton, Diego Tavares

Leia também:

