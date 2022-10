Assistir o jogo do Vasco hoje na Série B ao vivo (16/10)

A disputa entre Sport e Vasco neste domingo trata-se de confronto direto na briga pelo acesso até a elite. Pela 35ª rodada da Série B do Brasileirão, o jogo do Vasco hoje começa às 16h (Horário de Brasília), direto da Ilha do Retiro, em Pernambuco. Mas onde assistir as emoções da Série B hoje?

Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere a partir das 16h (Horário de Brasília), em diferentes estados do Brasil ao vivo.

A Rede Globo é quem transmite a partida entre Sport e Vasco neste domingo pela Série B do Brasileirão. A narração vai ser de Gustavo Villani ao lado dos comentaristas Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira para os estados de RJ, PE, ES, SE, PB, RN, PI, MA, AM, RO, RR, AP, AC e a cidade de Juiz de Fora.

Outra opção é o canal SporTV, por todo o território nacional disponível apenas em operadoras de TV por assinatura com narração de Rembrandt Júnior com os comentaristas Cabral Neto e Danny Morais.

Para quem gosta de assistir online, a plataforma de GloboPlay exibe através do aplicativo para tablet, computador, celular ou smartv para assinantes. Dá para assistir de graça para quem não é assinante, mas apenas entre os estados que a Globo vai transmitir.

Sport x Vasco: como vem as equipes hoje?

Com 52 pontos conquistados até aqui, o Sport entra em campo neste domingo com a ideia principal de chegar até a elite do Brasileirão. Para isso, terá de vencer o jogo e torcer por tropeço do próprio Vasco, Sampaio Corrêa e Bahia nas próximas rodadas. O elenco pernambucano contabiliza catorze vitórias, dez empates e dez derrotas com três rodadas sem perder.

De acordo com o site do UOL, esta vai ser a Provável escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Fabinho, Ronaldo, Labandeira, Gustavo; Vagner Love e Juba.

Do outro lado, o Vasco acumula 55 pontos, ou seja, apenas três a mais do que o adversário neste confronto. Se quiser continuar vivo na briga pelo acesso, terá de vencer o duelo deste domingo e quem sabe torcer por tropeços dos adversários como o Bahia na rodada. Além disso, o Vasco precisa vencer os três últimos jogos na temporada.

Conforme noticiou o UOL, esta pode ser a Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Miranda, Anderson Conceição, Danilo Boza, Edimar; Yuri, Andrey Santos, Nenê; Figueiredo, Marlon Gomes e Eguinaldo.

Últimos jogos de Sport x Vasco

A última partida realizada entre Sport e Vasco foi em 3 de julho de 2022, na temporada atual, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão. Por 0 x 0, as equipes somaram apenas um ponto cada.

O elenco carioca disparou na parte de cima da tabela no início da temporada, enquanto o Leão da Ilha demorou para entrar no ritmo da competição. Agora, ambos disputam na parte de cima da tabela.

Sport-Vasco: confrontos recentes

Vasco 0 x 0 Sport – Série B do Brasileirão

Sport 0 x 2 Vasco – Brasileirão

Vasco 2 x 0 Sport – Brasileirão

Sport 2 x 1 Vasco – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como foi o último embate.



