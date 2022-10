Sérvia é Campeã Mundial de Vôlei feminino 2022; veja placar do Brasil

A Sérvia é ouro no Mundial de Vôlei Feminino! A equipe venceu o Brasil por 3 sets a 0 neste sábado, 15 de outubro, direto de Apeldoorn, na Holanda. Este é o segundo título na competição das sérvias, já que venceram na edição passada. Confira a seguir como foi disputa entre as seleções.

Placar Brasil x Sérvia na final do Vôlei feminino

FINAL BRASIL X SÉRVIA (Sábado, 15/10):

1º set: Brasil 24 x 26 Sérvia

2º set: Brasil 22 x 25 Sérvia

3º set: Brasil 17 x 25 Sérvia

Após disputar quatro finais, o Brasil finalmente conquistou o primeiro ouro no Mundial de Vôlei Feminino! Com três pratas e um bronze, o elenco comandado por Zé Roberto Guimarães fez bonito e, de virada, venceu a Sérvia, atual campeã nesta edição do torneio.

Representando a tradição no vôlei, a Sérvia fez bonito e conquistou o bicampeonato no Mundial de Vôlei Feminino este ano! Na edição passada, em 2018, ganhou da Itália e conquistou o seu primeiro ouro.

No primeiro set o Brasil começou melhor. O elenco comandado por José Roberto Guimarães chegou a abrir quatro pontos de vantagem com a Sérvia. As adversárias cresceram pouco a pouco no resultado até empatarem no resultado. Sempre empatadas nos placares, Brasil e Sérvia disputaram até a reta final do set, onde a atual campeã tomou conta e fechou por 26 a 24.

Pelo segundo set foi a vez da Seleção Brasileira liderar em quadra. Com vantagem de até quatro pontos, as brasileiras foram superiores nos ataques e bloqueios com relação as oponentes. As adversárias mostraram poder de reação na metade do set, mas nada que tirasse o foco das brasileiras. Como um boom, a Sérvia acordou na partida e logo tomou a frente do placar, com a segunda vitória na final em 25 a 22.

No terceiro set, a equipe da Sérvia empolgou e foi superior à seleção brasileira. O resultado do placar ficou em 25 x 17. Com esse placar, a seleção brasileira fica com a prata no Mundial de vôlei.

Conquista da Sérvia em 2018

Este é o segundo título que a Sérvia conquista no Mundial da modalidade feminina. Em 2018, o elenco fez bonito e subiu no lugar mais alto do pódio ao fim da temporada após derrotar a Itália na final.

O caminho da Sérvia não foi nada fácil. Pelo grupo D, terminou em primeiro lugar com 15 pontos, com cinco vitórias entre os cinco jogos que disputou. Na segunda, terminou em terceiro lugar no grupo E, atrás de Holanda e Japão respectivamente.

Pela terceira fase, ficou em primeiro e deixou a Itália e Japão para trás. Na fase final, ganhou da Holanda por 3 sets a 1 na semifinal e, por fim, superou a Itália na final por 3 sets a 2, em jogo apertado.

Confira no vídeo a seguir.



Quem são os campeões do Mundial de Vôlei Feminino?

Sete seleções já conquistaram o título no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A Rússia é a maior vencedora do concurso com sete troféus nos anos de 1952, 1956, 1960, 1970, 1990, 2006 e 2010.

Em segundo lugar vem o Japão e Cuba, empatados com três conquistas entre 1962, 1967 e 1974 e depois 1978, 1994 e 1998, respectivamente.

Confira todos os campeões do Mundial na história.

Rússia – 7 títulos (1952, 1956, 1960, 1970, 1990, 2006 e 2010)

Japão – 3 títulos (1962, 1967 e 1974)

Cuba – 3 títulos (1978, 1994 e 1998)

China – 2 títulos (1982 e 1986)

Estados Unidos – 1 título (2014)

Itália – 1 título (2002)

Sérvia – 1 título (2018)

Classificação geral do Mundial 2022

Com o fim do Mundial, a classificação geral na edição ganhou vida. Na parte de cima da tabela, Sérvia, Brasil, Itália e Estados Unidos, já que disputaram as medalhas.

Ao todo, vinte e quatro seleções aparecem na classificação geral do Campeonato Mundial de Vôlei em 2022.

1 Sérvia

2 Brasil

3 Itália

4 Estados Unidos

5 Japão

6 China

7 Polônia

8 Turquia

9 Bélgica

10 Canadá

11 República Dominicana

12 Holanda

13 Tailândia

14 Alemanha

15 Porto Rico

16 Argentina

17 Bulgária

18 República Tcheca

19 Quênia

20 Coréia do Sul

21 Colômbia

22 Croácia

23 Cazaquistão

24 Camarões

Próximo jogo do Brasil de vôlei feminino

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei volta a jogar apenas no ano que vem, em maio e julho de 2023, com a próxima edição da Liga das Nações. O Brasil já está classificado para a competição, mas ainda aguarda a tabela para saber quem serão os adversários.

As partidas da fase Preliminar da VNL estão programadas de 30 de maio a 2 de julho de 2023 e de 14 de maio a 16 de junho de 2024. Já as fases finais contarão com as melhores equipes do gênero em quartas de final, semifinal e a disputa pelo bronze, prata e ouro entre 12 a 16 de julho de 2023 e de 20 a 23 de junho de 2024.

