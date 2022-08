Assistir online Corinthians x Palmeiras hoje ao vivo e horário (13/08)

É dia de Derby Paulista! Além de acompanhar no Premiere pela TV, o torcedor quer saber onde assistir online Corinthians x Palmeiras hoje, através do celular ou pelo computador. Neste sábado, 13 de agosto, as equipes disputam a 22ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, a partir das 19h (Horário de Brasília).

O Palmeiras é o líder do Brasileirão com 45 pontos, enquanto o Corinthians vem na vice-liderança com 39, seis pontos de diferença entre os dois.

Qual o horário do jogo do Corinthians e Palmeiras hoje?

O jogo do Corinthians e Palmeiras hoje começa às 19h, sete da noite, pelo horário de Brasília, diretamente da Neo Química Arena, em São Paulo.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem ficar atentos com a diferença do horário, já que possuem o seu próprio fuso diferente do utilizado com relação ao da capital.

A Neo Química Arena promete estar lotada neste sábado, 13 de agosto, com a torcida corintiana. Os torcedores do Palmeiras não podem assistir no local porque o estado de São Paulo não permite que duas torcidas rivais permaneçam juntas. A situação foi criada para evitar brigas e complicações tanto na arena como em arredores.

A Neo Química Arena, casa do Timão, tem a capacidade para receber 49 mil torcedores.

Onde assistir online Corinthians x Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Corinthians e Palmeiras hoje terá transmissão do Premiere e Globo Play, a partir das sete da noite, pelo horário de Brasília.

Pela TV, o canal do Premiere é o responsável por transmitir para todos os estados do Brasil o confronto ao vivo. No entanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Online, o torcedor deve sintonizar o serviço de streaming Globo Play, disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Para assinar, basta acessar o site www.globoplay.globo.com, e procurar o melhor pacote para o bolso do torcedor. O torcedor pode acompanhar simultaneamente como e por onde quiser o clássico neste sábado.

Brasileirão 2022

No primeiro turno do Brasileirão 2022, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram em 23 de abril, sábado, pela 3ª rodada, na Arena Barueri, no interior paulista.

O Palmeiras dominou o clássico e garantiu fácil a vitória. No primeiro tempo, Gustavo Gómez abriu o placar aos 14 minutos. Já Rony, peça chave no ataque do Verdão, ampliou o resultado aos 19 minutos da primeira etapa. O Corinthians pouco chegou.

No segundo tempo, Dudu ampliou para 3 x 0 a partida com gol aos 26 minutos. O resultado marcou a primeira vitória do Palmeiras no Brasileirão, que não teve um bom início na temporada.

Confiar no vídeo a seguir como foi o clássico no primeiro turno.

