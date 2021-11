Assistir São Paulo x Athletico-PR hoje: canal, horário e escalações – 24/11

São Paulo x Athletico-PR: onde assistir? – Em confronto direto para fugir do rebaixamento, as equipes do São Paulo e Athletico-PR entram em campo nesta quarta-feira, 24/11, às 21h30 (horário de Brasília), em jogo da 34ª rodada do Brasileirão no Estádio do Morumbi. Confira as informações para assistir o jogo.

Onde assistir São Paulo x Athletico-PR: O confronto entre São Paulo e Athletico-PR hoje terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, além da plataforma Premiere, disponível em operadoras por assinatura, no site ou pelo aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, cidade de São Paulo, no Brasil

TV: Globo (SP, PR, PE, CE, AL, MT, MS, DF)

LiveStream: Portal GE de graça e Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com) disponível por assinatura

Escalações de São Paulo x Athletico-PR:

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com Eder, por suspensão e Luciano, indisponível por lesão no último confronto do campeonato. Já o elenco paranaense não tem novas baixas no plantel de jogadores.

SÃO PAULO: Thiago Volpi; Reinaldo, Miranda, Arboleda, Igor Vinicius; Igor Gomes, Vitor Bueno, Rodrigo Nestor, Gabriel; Rigoni, Calleri

ATHLETICO-PR: Santos; Henrique, Thiago Heleno, Hernández, Marcinho; Erick, Cittadini, Abner; Nikão, Terans, Renato Kayzer

O tricolor volta aos gramados depois de vencer o Palmeiras no clássico da última rodada do Brasileirão. Agora, o time treinado por Rogério Ceni precisa novamente da vitória se quiser continuar subindo na classificação e, dessa maneira, escapar do rebaixamento de uma vez por todas. Em décimo quarto, coleciona 41 pontos com nove vitórias, catorze empates e dez derrotas.

Enquanto isso, o Athletico-PR volta a disputar o Brasileirão depois de conquistar a taça da Copa Sul-Americana contra o Bragantino no fim de semana. Em décimo terceiro também com 41, os paranaenses precisam conquistar os três pontos se quiserem se fastar da degola. Por fim, tem doze vitórias, cinco empates e dezesseis derrotas.

No primeiro confronto, o São Paulo venceu o elenco paranaense fora de casa. Relembre o jogo a seguir.

Leia também:

Maurício Souza do vôlei diz ter dificuldade para encontrar novo clube