Athletico-PR x Atlético-GO (14/2): onde assistir e escalações do jogo

Em duelo direto por uma vaga na Libertadores, Athletico-PR e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (14), às 18h15, na Arena da Baixada. A vitória na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro pode deixar o vencedor vivo na disputa por uma vaga na próxima edição do torneio. No entanto, a derrota para um adversário direto praticamente elimina a chance da equipe que sofrer o revés conseguir uma vaga na competição continental.

Onde assistir Athletico-PR x Atlético-GO ?

O confronto entre Athletico-PR e Atlético-GO não terá transmissão da TV. No entanto, o torcedor pode acompanhar o jogo pelas rádios.

Prováveis escalações do jogo

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Fernando Canesin, Léo Cittadini (Christian) e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.

Atlético-GO: Jean; Dudu, Oliveira, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Wellington Rato; Janderson, Zé Roberto e Danilo Gomes (Chico).

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/02

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Athletico-PR e Atlético-GO chegam para o jogo?

Sem vencer há duas rodadas, o Furacão está em 10º, com 47 pontos. O clube busca se garantir na próxima edição da Libertadores, no entanto para conseguir a classificação, precisa garantir a sétima colocação ou a oitava, caso abra o G-8. A seis pontos do Palmeiras, sétimo colocado, os paranaense podem chegar ao oitavo lugar, mas precisam torcer para que RB Bragantino e Corinthians não vençam seus jogos.

Assim como o Athletico, os goianos também seguem na luta por uma vaga na Libertadores. Entretanto, o clube soma 46 pontos e está na 13ª colocação. Sem vencer há duas rodadas, o clube busca se recuperar na competição e então se aproximar do sétimo lugar.