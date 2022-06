Atlético BA x Santa Cruz: onde assistir e horário hoje (27/06)

As equipes de Atlético BA x Santa Cruz disputam a décima primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, 27 de junho, a partir das 20h30 (Horário de Brasília). O palco do confronto será a Arena Cajueiro, em Feria de Santana, na Bahia, com transmissão ao vivo.

Com apenas duas vitórias conquistadas, três empates e cinco derrotas, o Atlético de Alagoinhas ascende o alerta na rodada desta segunda-feira. Lanterna do grupo com apenas 9 pontos, o elenco baiano promete contar com o fato de jogar em casa e manter o seu esquadrão titular para vencer e garantir os três pontos de qualquer maneira.

O time do Santa Cruz, por outro lado, faz uma boa temporada mesmo depois de tropeçar diante do Jacuipense no último fim de semana. Em quinto lugar, tem 12 pontos com três vitórias, três vitórias e quatro derrotas na competição da Série D até aqui.

Onde assistir Atlético BA x Santa Cruz hoje?

O jogo do Atlético BA x Santa Cruz hoje será transmitido no InStat TV, serviço de streaming, às 20h30 (Horário de Brasília). Sem transmissão na TV, a opção para o torcedor é acessar a plataforma de futebol e vídeos online (instat.tv), fazer o cadastro com e-mail e senha, e curtir as emoções da Série D do Brasileirão nesta segunda-feira.

Data: 27/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Cajueiro, em Feria de Santana, na Bahia

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Onde assistir: InStat TV

Atlético BA x Santa Cruz na Série D do Brasileirão

Palpite Atlético BA x Santa Cruz

Mesmo jogando fora de casa, o elenco do Santa Cruz é o favorito para garantir os três pontos no jogo desta segunda-feira, pela décima primeira rodada.

O time tropeçou na última rodada, mas vê o novo compromisso como a oportunidade de subir ainda mais na tabela e, por isso, deve manter o foco.

Já o Atlético de Alagoinhas conta com o apoio da torcida, pressionando ainda mais o grupo em busca da vitória e, consequentemente, para escapar da degola.

Escalação do Atlético BA: Fábio Lima; Edson, Bruno, Bremer, Lucas, Rafael; Ronan, Miler, Emerson, Sobral; Cesinha. Técnico: Zé Carijé.

Escalação do Santa Cruz: Jefferson; Edson Ratinho, Luan Bueno, Alemão, Dudu Mandai; Daniel Pereira, Wescley, Gilberto; Hugo Cabral, Fabrício e Raphael Macena. Técnico: Marcelo Martelotte.

