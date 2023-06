Equipes estão empatadas com 16 pontos no meio da tabela da Série B do Brasileirão

Atlético GO x Ceará: assistir jogo do Ceará hoje (06/06)

O Atlético Goianiense recebe o Ceará nesta terça-feira, 06 de junho, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Antônio Accioly. O jogo do Ceará hoje começa às 21h30, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo na televisão e online.

Onde vai passar o jogo do Ceará x Atlético GO?

O torcedor pode assistir o jogo do Ceará e Atlético GO no SporTV, Premiere e GloboPlay nesta terça-feira. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo da Série B do Brasileirão.

Os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. O pay-per-view Premiere, por outro lado, exige pagamento de valor extra na mensalidade.

Quem é assinante GloboPlay e tem a opção “canais ao vivo” pode acompanhar na plataforma de streaming pelo computador, celular, tablet ou smartv.

O Atlético Goianiense não vence há quatro rodadas na Série B do Brasileirão. Com a vantagem de jogar em casa nesta terça-feira, o time goiano fará de tudo para buscar a recuperação no campeonato. Em nono lugar com 16 pontos, o grupo coleciona quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Do outro lado, o Ceará segue em oitavo lugar com 16 pontos, com cinco triunfos, um empate e quatro derrotas em dez partidas disputadas. O elenco cearense conseguiu retomar o caminho das vitórias, mas poderá ter trabalho jogando fora de casa nesta terça-feira contra um forte oponente.

Escalações de Atlético GO x Ceará

Atlético GO : Ronaldo; Jefferson, Ramon, Lucas, Renan Silva; Renato Alves, Rhaldney, Shaylon; Kelvin, Luiz Fernando e Gustavo Lopes (Técnico: Alberto Valentim).

Ceará: Richard; Léo Santos, Danilo, David Ricardo, Warley; Richardson, Willian Maranhão, Erick; Chay, Jean Carlos e Nicolas (Técnico: Eduardo Barroca).

Rodada da Série B do Brasileirão

A décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro traz dez embates entre terça, quarta e quinta-feira em diferentes horários.

Terça-feira, 06/06:

Chapecoense x Vila Nova – 19h

Ponte Preta x ABC – 19h

Tombense x Vitória – 19h

Botafogo SP x Ituano – 21h30

Atlético GO x Ceará – 21h30

Quarta-feira, 07/06:

Novorizontino x Guarani – 19h

Sport x Avaí – 19h

Sampaio Corrêa x Londrina – 19h

CRB x Mirassol – 21h30

Quinta-feira, 08/06:

Criciúma x Juventude – 16h

