Atlético-MG x Bahia (13/2): onde assistir e escalações do jogo da Série A

Em busca de se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG recebe o Bahia neste sábado (13), às 19h, no Estádio do Mineirão. Enquanto o Galo sonha com título da competição, Tricolor precisa dos três pontos para se afastar da zona do rebaixamento e permanecer na primeira divisão.

Onde assistir Atlético-MG x Bahia ?

No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo para todo país, no pay-per-view, a partir das 17h.

Prováveis escalações do jogo

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas.

Bahia: Anderson (Matheus Claus); Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Zeca; Gregore, Ronaldo e Ramon; Rossi, Gabriel Novaes e Gilberto.

[MISSÃO 36/38] ⚔️ VAI PRA CIMA DELES, GALO! Neste sábado, tem Atlético x Bahia.

Rodada 36 do Campeonato Brasileiro

Goiás x Botafogo – 17h

Santos x Coritiba – 19h

Atlético MG x Bahia – 19h

14/2

Flamengo x Corinthians – 16h

Vasco x Inter – 16h

Palmeiras x Fortaleza – 18h15

Athletico PR x Atlético-GO – 18h15

Grêmio x São Paulo – 20h30

15/2

Ceará x Fluminense – 18h

Sport x RB Bragantino – 20h

Como Atlético-MG e Bahia chegam para o jogo?

O Galo ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, mas para isso, precisará vencer o jogo contra o Bahia. A cinco pontos do Internacional, líder da competição, a vitória não tira os atleticanos da terceira posição, mas podem aproximar o clube da liderança. No entanto, em caso de derrota, a distância para o Colorado pode chegar a oito pontos, e faltando duas rodadas seria impossível de ultrapassá-los

Já os baianos tentam se afastar da zona do rebaixamento. Em 16º, mas com 37 pontos, o Tricolor possui a mesma pontuação do Vasco, primeira equipe no Z-4. No entanto, o Bahia fica a frente por conta do número de vitórias: 10 a 9. Um derrota para o Galo, pode então colocar a equipe de volta na degola.