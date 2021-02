Lewandowski é eleito o melhor jogador do Mundial; veja a lista

Logo depois de conquistar o Mundial de Clubes da Fifa, nesta quinta-feira (11), no Catar, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, venceu o prêmio de melhor jogador do torneio. O alemão anotou dois gols em dois jogos, e ficou com o troféu de ouro da competição. A equipe alemã ficou com o título do torneio ao derrotar o Tigres-MEX por 1 a 0, com gol de Pavard.

O centroavante da equipe bávara superou o atacante Gignac, do vice-campeão Tigres, que ficou com o segundo lugar. E, seu companheiro de clube, Kimmich, eleito o terceiro melhor do Mundial.

Melhor do Mundial, Lewandowski não foi o artilheiro

Eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, Lewandowski não foi o artilheiro da competição. Centroavante fazedor de gols, o polonês ficou atrás do francês Gignac, que anotou três tentos no torneio.

Enquanto o atacante do Bayern fez seus dois gols na semifinal contra o Al Ahly, o artilheiro do Tigres fez dois nas quartas de final e um contra o Palmeiras, na semi.

Eleito o melhor jogador do mundo em 2020 pela Fifa, Lewandowski comemorou o sexto título do Bayern em sequência, feito que igualou ao Barcelona de 2009. “Acho que hoje a gente só queria ganhar. Foi um objetivo que a gente conseguiu, esse sexto título. Uma grande história “, disse o camisa 9, logo após o fim do jogo.

Antes de receber o prêmio, Lewa sofreu uma “cobrança” do goleiro Nahuel Guzman. Isso porque no gol de Pavard, que deu o título para o Bayern de Munique, a bola bateu na mão do atacante do time alemão.

Veja o gol do Bayern de Munique

De acordo com as regras atuais do futebol, o toque deveria ter sido marcado e o gol do Bayern anulado. No entanto, o árbitro deixou o lance seguir e o lateral do time bávaro fez o gol do título. Campeão do Mundial, a equipe alemã chegou a sua quarta conquista do torneio, além deste ano, venceu em: 1976, 2001 e 2003.