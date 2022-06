Atlético MG x Cruzeiro sub 20 hoje: onde assistir clássico ao vivo (25/06)

Clássico da categoria é válido pela terceira rodada do Brasileirão neste sábado, 25 de junho, com transmissão gratuita

Tem clássico mineiro no Brasileirão! A partida entre Atlético MG x Cruzeiro sub 20 hoje, sábado em 25 de junho, promete grandes emoções pela terceira rodada do grupo A na competição, a partir das 15h (horário de Brasília). O clássico acontece no SESC Alterosas, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo e de graça.

O Galo vem de derrota para o São Paulo, enquanto o Cruzeiro venceu o Botafogo no último fim de semana.

+ Saiba onde vai passar o jogo do Galo principal hoje

Onde assistir Atlético MG x Cruzeiro sub 20 hoje?

O jogo do Atlético MG x Cruzeiro sub 20 hoje vai passar ao vivo no Youtube da TV Galo, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Sem transmissão na TV, o torcedor deve acessar o canal da TV Galo no site do Youtube para assistir o clássico mineiro neste sábado pelo Brasileirão.

Sem pagar nada, é possível curtir pelo celular, computador, smart TV ou até no tablet.

Informações do jogo do Atlético MG x Cruzeiro sub 20 hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: SESC Alterosas, em Belo Horizonte

Arbitragem: Antonio Marcio Teixeira da Silva

Onde assistir: Youtube

Atlético MG x Cruzeiro Brasileirão Sub 20 hoje

O Atlético se mantém regular no Brasileirão até aqui. Ocupando a 5ª posição com três pontos conquistados em dois jogos, o Galo luta para alcançar a liderança do seu grupo. Na rodada de estreia venceu o Ceará, até ser derrotado pelo São Paulo na rodada passada.

Hoje, disputa o clássico com confiança jogando em casa e com a força dos torcedores.

Escalação do Atlético MG: Gabriel Delfim; Carlos Daniel, Daniel Borges, José Mendes, João Prado; Leonardo Santos, Cadu, Gabriel Santos, Felipe Felício; Vitinho e Matheus Araújo.

O Cruzerio, por outro lado, vem na 7ª posição com apenas 3 pontos também. O elenco azul foi goleado pelo Palmeiras na rodada de estreia no grupo A e, depois, venceu o Botafogo na segunda rodada, realizada no último fim de semana. Se vencer o clássico deste sábado tem chances de subir na classificação e atingir a zona de classificação.

Escalação do Cruzeiro: Rodrigo Bazilio; Marcelinho, Vitinho, Paulo, Jhosefer; Alex Matos, Italo, Breno; Kaiki, Ageu e Weverton.

Classificação do Brasileirão Sub 20

O Campeonato Brasileiro Sub 20 conta com vinte equipes das mais diferentes regiões do país. Elas estão divididas em dois grupos de dez cada, onde jogam por nove rodadas a primeira fase.

Ao fim da primeira fase, apenas os quatro melhores colocados de cada grupo avança para as quartas de final, onde seguem o chaveamento identificado pela CBF na temporada.

Confira a seguir como está a classificação atualizada.

GRUPO B

1 Flamengo – 6 pontos

2 América MG – 4 pontos

3 Palmeiras – 3 pontos

4 Botafogo – 3 pontos

5 Atlético MG – 3 pontos

6 São Paulo – 3 pontos

7 Cruzeiro – 3 pontos

8 Ceará – 1 ponto

9 Bahia – 1 ponto

10 Fortaleza – 1 ponto

GRUPO B

1 Vasco – 6 pontos

2 Grêmio – 6 pontos

3 Corinthians – 3 pontos

4 RB Bragantino – 3 pontos

5 Santos – 3 pontos

6 Athletico PR – 3 pontos

7 Fluminense – 3 pontos

8 Internacional – 3 pontos

9 Atlético GO – 0 ponto

10 Chapecoense – 0 ponto