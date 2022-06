Onde vai passar Atlético MG x Fortaleza hoje ao vivo e horário (25/06)

A informação sobre onde vai passar Atlético MG x Fortaleza hoje está disponível a seguir no texto. O atual campeão brasileiro entra em campo para disputar a décima quarta rodada do Brasileirão neste sábado (25/06), diante do Fortaleza, no Estádio do Mineirão, a partir das 21h (horário de Brasília).

O Galo deu a volta por cima e retomou o bom futebol depois de vencer o Flamengo no fim de semana. Em quarto lugar na tabela com 21 pontos, tem cinco vitórias, seis empates e duas derrotas no Brasileirão. Se vencer e o Athletico perder assume a terceira posição provisoriamente.

Por outro lado, o Fortaleza segue na zona de rebaixamento em décima nona posição com 10 pontos. Sob o comando técnico de Vojvoda, o grupo cearense venceu somente dois jogos, além de quatro empates e sete derrotas. O resultado positivo no confronto deste sábado garante ao elenco vantagem nas próximas rodadas para escapar da degola.

Onde vai passar Atlético MG x Fortaleza hoje?

O jogo do Atlético MG x Fortaleza hoje vai passar no SporTV, na tv fechada, e Premiere, pay-per-view, a partir das 21h (Horário de Brasília).

A plataforma do Globo Play, serviço de streaming da emissora, também disponibiliza o jogo de futebol para os assinantes pelo aplicativo do celular, tablet, computador ou na própria smart TV.

O Premiere também está disponível por aplicativos.

Onde vai passar Atlético MG x Fortaleza:

Data: 25/06/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima / VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: SporTV e Premiere

Prováveis escalações de Atlético MG x Fortaleza:

Nacho e Mariano cumprem suspensão.

Jair, por outro lado, segue lesionado e em recuperação no departamento médico para o técnico Antonio Mohamed.

Provável Atlético MG: Everson; Guilherme Arana, Junior Alonso, Nathan, Guga; Allan, Otávio, Calebe; Keno, Ademir e Hulk.

Tinga, Robson e Hércules são os desfalques do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Provável Fortaleza: Marcelo Boeck; Titi, Marcelo Benevenuto, Ceballos; Felipe, Yago Pikachu, Welison, Juninho Capixaba; Lucas Lima, Romero e Moisés.

Jogos da rodada do Brasileirão

A bola rola em dez jogos na décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O clássico entre Santos e Corinthians é o destaque da rodada no sábado, enquanto o Flamengo recebe o América Mineiro.

No domingo, 26 de junho, o líder Palmeiras enfrenta o Avaí para seguir na ponta da tabela. Já o São Paulo encerra a rodada diante do Juventude.

Internacional x Coritiba

Athletico PR x RB Bragantino – 16h30

Flamengo x América MG – 19h

Corinthians x Santos – 19h

Atlético MG x Fortaleza – 21

Avaí x Palmeiras – Domingo, 26/06 às 16h

Botafogo x Fluminense – Domingo, 26/06 às 16h

Goiás x Cuiaba – Domingo, 26/06 às 18h

Ceará x Atlético GO – Domingo, 26/06 às 18h

São Paulo x Juventude – Domingo, 26/06 às 18h

+Entenda o caso envolvendo o Luva de Pedreiro