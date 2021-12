Atlético-MG x Red Bull Bragantino hoje: onde assistir e horário – 5/12

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o campeão Atlético-MG recebe, neste domingo (5), o Red Bull Bragantino, no Mineirão, às 16h (horário de Brasília). Após conquistar o título contra o Bahia, o Galo fará, pela primeira vez depois de 50 anos, a festa de campeão brasileiro no Mineirão. Com isso, confira onde assistir Atlético-MG x Red Bull Bragantino.

Onde assistir Atlético-MG x Red Bull Bragantino:

O duelo entre Atlético-MG e Red Bull Bragantino hoje (5), ao vivo, será transmitido pela emissora de TV aberta Rede Globo, apenas em Minas Gerais, e pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

TV: Rede Globo em Minas Gerais e Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

37ª rodada do Brasileirão

Oficialmente campeão do Brasileirão após vencer o Bahia, de virada, por 3 a 2, o Atlético-MG fará a primeira partida em casa depois da conquista e deve comemorar muito com sua torcida. Os 60 mil ingressos já foram todos vendidos e a promessa é de casa cheia no Mineirão, no domingo, para celebrar o tão sonhado e desejado Campeonato Brasileiro.

Após quatro vice-campeonatos (1977, 1980, 1999 e 2012), o Galo voltou a ser campeão brasileiro depois de 50 anos daquele que era o único título da competição do clube, 1971. A festa em Belo Horizonte pode ser ainda maior, já que o time de Cuca ainda disputa a final da Copa do Brasil, contra o Athletico, no final da temporada.

Já o Red Bull Bragantino tenta estragar a celebração alvinegra para confirmar a vaga na Copa Libertadores da América. Em sexto lugar com 53 pontos, o Massa Bruta confirmará a presença no G6 e, em caso de derrotas do Fortaleza e do Corinthians, pode entrar no G4 da competição, grupo que levaria a equipe diretamente para a fase de grupos da Libertadores.

Escalações Atlético-MG x Red Bull Bragantino

O Galo terá Eduardo Sasha, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Réver, lesionado, como desfalques.

Já o Massa Bruta não terá Léo Ortiz, também suspenso.

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Jair e Allan; Zaracho e Keno; Hulk e Diego Costa.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom e Martínez; Artur, Praxedes e Cuello; Ytalo.

