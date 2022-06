Bahia x Criciúma ao vivo hoje onde assistir e horário da Série B (04/06)

Vivo pela briga até a liderança da Série B do Brasileirão, o Bahia recebe o Criciúma neste sábado, 4 de junho, pela décima rodada da competição na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com a bola rolando às 16h30 (horário de Brasília), saiba onde assistir Bahia x Criciúma ao vivo hoje.

Onde assistir jogo do Bahia x Criciúma ao vivo hoje?

Para assistir o jogo entre Bahia x Criciúma hoje o torcedor deve sintonizar os canais SporTV e Premiere.

Tanto o SporTV como o Premiere só estão disponíveis através das operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter ambas as emissoras (da TV Globo) em sua programação. Caso contrário, deve entrar em contato com a operadora para obter.

Para acompanhar online, o pay-per-view disponibiliza a transmissão no aplicativo para celular, computador, tablets e também no Globo Play, streaming.

Informações do jogo do Bahia x Criciúma hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: Premiere

Escalações do Bahia x Criciúma

Raí e Rodallega são os principais desfalques do Bahia.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Luiz Henrique, Correia, Douglas Borel, Ignacio da Silva; Emerson Santos, Patrick, Daniel; Rildo, Marco Antonio e Matheus Alvarenga. Técnico: Guto Ferreira

Os catarinenses não poderão contar com Tiago Marques, Zé Marcos e Lohan. Já Léo Costa foi expulso no último confronto.

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Rodrigo Fagundes, Rayan, Hermes; Fellipe Mateus, Arilson, Marco Vinicius; Bilú, Gabriel e Thiago Alagoano. Técnico: Claudio Tencati

Como estão Bahia e Criciúma na temporada da Série B?

Mesmo depois de tropeçar diante do Tombense na última rodada, o Bahia faz um ótimo início de temporada na Série B do Brasileirão. O grupo aparece na 4ª posição com 16 pontos, colecionando cinco vitórias, um empate e três jogos perdidos na temporada, disposto a angariar os três pontos rumo à liderança.

Já o Criciúma, por outro lado, ocupa a 15ª posição com apenas 10 pontos, mostrando o seu desempenho com duas vitórias, quatro empates e três derrotas na competição. O principal objetivo do time catarinense neste sábado é conseguir os três pontos para escapar da zona de rebaixamento, o que evitaria a descida do clube até a Série C no próximo ano.

Palpite Bahia x Criciúma

Jogando em casa, o time do Bahia é o favorito no confronto deste sábado pela décima rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. O grupo baiano promete contar com o apoio da torcida até o apito final na Arena Fonte Nova, pronto para buscar os três pontos.

Entretanto, não é apenas o fator casa que deve contar ao Bahia. O desempenho do clube, que aparece no G4 da competição, também conta e muito em seu favor. Até aqui, é um dos favoritos para conquistar o acesso de volta para a elite do Brasileirão.

O jogo deve contar com um Bahia muito confiante dentro de campo, pronto para conseguir a vantagem. O Criciúma, por outro lado, marcou 7 gols até aqui, prometendo dar trabalho aos rivais.

