As oitavas de final da Libertadores 2022 se inicia em junho e segue até meados de julho, com 16 jogos. Foto: Conmebol/divulgação

Como funciona as oitavas da Libertadores 2022? No fim de maio, a Conmebol definiu o chaveamento para a próxima fase da competição, que terá início no dia 28 de junho e segue até o dia 7 de julho, com 16 jogos ao todo.

Entenda como funciona as oitavas da Libertadores 2022

Como funciona as oitavas da Libertadores 2022? O torneio é dividido em três fases principais: a Pré-Libertadores (sequência de jogos mata-mata), a Fase de Grupos (onde se classificam os dois melhores de cada chave) e as Eliminatórias (com jogos também mata-mata).

As oitavas de final fazem parte dos primeiros jogos da terceira fase da Libertadores. Dos 32 times que disputaram a fase de grupos, apenas 16 sobraram e avançaram de fase.

Agora, nas oitavas da Libertadores, os times que restaram são sorteados e divididos em novo chaveamento que guiará os próximos passos da competição. Nessa etapa, são disputados 16 jogos, contando as partidas de ida e de volta. Os oito times que avançarem, seguem para as quartas de final e as eliminatórias vão se desenhando até a partida de decisão.

Chaveamento da Libertadores 2022: veja quem pega quem nas oitavas

Dos 16 times que foram classificados para as oitavas de final da Libertadores 2022, seis são brasileiros: Athletico PR, Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Fortaleza.

Nas oitavas, quartas e semifinais, todas as disputas terão partidas de ida e volta. O time que se classificar, avança de fase até chegar à final.

Veja como ficou o chaveamento da Libertadores 2022:

1. Athletico PR x Libertad

2. Tolima x Flamengo

3. Vélez x River Plate

4. Emelec x Atlético MG

5. Cerro Porteño x Palmeiras

6. Talleres x Colón

7. Corinthians x Boca Juniors

8. Fortaleza x Estudiantes

Nas quartas de final, dependendo do placar e dos resultados da etapa anterior, há chance de assistir a jogos acirrados entre times brasileiros: Atlético PR x Fortaleza, Corinthians x Flamengo e Atlético-MG x Palmeiras (atual campeão da Libertadores).

Quem se enfrenta nas quartas da Libertadores?

1. Vencedor entre Athletico PR x Libertad X Vencedor entre Fortaleza x Estudiantes

2. Vencedor entre Tolima x Flamengo X Vencedor entre Corinthians x Boca Juniors

3.Vencedor entre Vélez x River Plate X Vencedor entre Talleres x Colón

4.Vencedor entre Emelec x Atlético MG X Vencedor entre Cerro Porteño x Palmeiras

Tem saldo de gol na Libertadores?

O critério de gol fora de casa não é mais válido para competições da Conmebol, ou seja, não tem validade na Copa da Libertadores.

Qual é o critério de desempate da Libertadores?

Nos jogos da fase de grupos, os critérios de desempate são:

1 – saldo de gols;

2 – maior número de gols marcados;

3 – maior número de gols marcados como visitante;

4 – melhor posição no ranking de clubes da Conmebol de 2022.

Apesar de ainda “contar” o número de gols marcados como visitante, esse é um critério que dificilmente será utilizado para decidir a partida.

Na fase das eliminatórias (oitavas, quartas, semi e final), embora seja disputada em mata-mata com dois jogos (turno e returno), o gol fora de casa não funciona como critério de desempate. Se a partida tem igualdade de pontos, a disputa deve seguir para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos e, depois, para os pênaltis.

Onde será a Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 será no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. O local é palco para bastantes competições de futebol e ainda é reconhecido pela FIFA como um dos melhores do mundo.

Em 1990 e em 1998, o Monumental de Guayaquil recebeu a final de duas Libertadores: Barcelona de Guayaquil x Olímpia e Vasco da Gama x Barcelona de Guayaquil. Nas duas finais, o time da casa perdeu para o seu adversário.

A final da Libertadores 2022 está prevista para ocorrer no dia 29 de outubro, um mês antes do calendário esportivo estar voltado inteiramente à Copa do Mundo. O Monumental de Guayaquil pode receber na final da Libertadores cerca de 57 mil espectadores.

Quanto ganha o campeão da Libertadores 2022?

O campeão da Libertadores 2022 deverá levar para casa mais de US$23 milhões, o equivalente a R$113 milhões), por todas as fases jogadas. Dessa quantia, US$16 milhões é só o prêmio final para o campeão da Copa da Libertadores.

Para a competição, a Conmebol disponibilizou US$224 milhões, o que equivale a mais de um bilhão de reais ao todo. Os times que participaram da fase de grupos e das eliminatórias ganham porcentagens dessa quantia total.

Fase de grupos: US$3 milhões

Oitavas: US$1.05 milhão

Quartas: US$1.5 milhão

Semi: US$2 milhões

Vice-campeão: US$6 milhões

Campeão: US$16 milhões

Quem é o maior campeão da Libertadores?

O posto de maior campeão da Copa Libertadores da América é do Independiente, da Argentina, com sete títulos em toda a sua história. Em segunda posição no ranking, vem também um time argentino, o Boca Juniors, com seis títulos.

Em 2022, o Boca Juniors está entre os times classificados para competir nas oitavas de final da Libertadores. Assim, se passar nas fases eliminatórias e conquistar o título da decisão da Libertadores 2022, o Boca Juniors empata na quantidade de títulos do Independiente e se torna, também, o maior campeão da competição.

Em terceiro lugar na tabela, bem o Peñarol, do Uruguai, com cinco títulos na história do clube. O Brasil só, vale mencionar, só aparece na lista na 5ª colocação, empatado com outros times com apenas três títulos na história da Libertadores.

Os times brasileiros que têm 3 títulos na competição são:

São Paulo – 1992, 1993 e 2005

Palmeiras – 1999, 2020 e 2021

Grêmio – 1983, 1995 e 2017

Santos – 1962, 1963 e 2011

Ainda tem título da Libertadores: Cruzeiros (2 títulos), Internacional (2 títulos), Flamengo (2 títulos), Atlético-MG (1 título), Corinthians (1 título) e Vasco da Gama (1 título).

Veja a lista completa dos maiores campeões da Libertadores:

Independiente (Argentina) – 7 títulos

Boca Juniors (Argentina) – 6 títulos

Peñarol (Uruguai) – 5 títulos

River Plate e Estudiantes (Argentina) – 4 títulos

Olimpia (Paraguai), Nacional (Uruguai), São Paulo, Grêmio, Santos e Palmeiras – 3 títulos

Cruzeiro, Internacional, Atlético Nacional (Colômbia) e Flamengo – 2 títulos

Colo-Colo (Chile), San Lorenzo (Argentina), Racing (Argentina), Vélez (Argentina), LDU (Equador), Argentinos Juniors (Argentina), Corinthians, Vasco, Atlético MG e Once Caldas (Colômbia) – 1 título