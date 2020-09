Bahia x Flamengo: saiba onde assistir e escalação para o confronto

Com alterações, Flamengo e Bahia jogam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 desta quarta-feira (2).

Em situações diferentes no Brasileirão, as equipes se enfrentam em partida cheia de desfalques. No Flamengo, depois de lesão de Diego Alves, Gabriel Batista deve assumir o gol rubro-negro, no Bahia, Elton deve ficar com a vaga de Ronaldo, no meio-campo.

Flamengo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além de Diego Alves, o Flamengo não contará com Gabigol que lesionou o tornozelo-direito na vitória contra o Santos no último domingo (30), assim com Gerson, com incômodo no ombro. Assim como os mencionados, Bruno Henrique, suspenso e César que testou positivo para COVID-19, não jogam. O Bahia não contará com o volante Ronaldo, atleta do Flamengo e que não jogará por questões contratuais.

Em crescente na competição, o Flamengo busca estabilidade no Brasileiro, visando encontrar-se dentro de seu próprio elenco após mal início de Domènec Torrent pela equipe. Aos poucos, o clube tem se encontrado em campo e as ações devem se encaixar.

Bahia

Sem vencer há três rodadas, com os baianos, Roger Machado balança no cargo da equipe após ser cobrado por alguns torcedores no CT do clube, depois do empate contra o Palmeiras no fim de semana. Uma vitória rubro-negra pode certamente promover alterações no comando da equipe nordestina.

Pedro é o mais cotado para ocupar o lugar de Gabigol no comando da equipe. Caso a alteração se concretize, os rubro-negros devem contar com o garoto mais centrado na área adversária, utilizando da velocidade de Pedro Rocha e Michael.

No meio-campo, Thiago Maia deve ocupar a vaga de Gerson, e ao lado de William Arão e Arrascaeta, que cada vez tem recebido mais minutos com o novo treinador, formam o meio flamenguista.

Escalação Bahia x Flamengo

O Flamengo deve ir a campo com:

Gabriel Batista

Isla

Rodrigo Caio

Léo Pereira ou Gustavo Henrique

Filipe Luís

William Arão

Thiago Maia

Arrascaeta

Éverton Ribeiro

Michael

Pedro

Já o Bahia deve jogar com:

Anderson

Nino Paraíba

Lucas Fonseca

Juninho

Juninho Capixaba

Elton

Daniel

Rodriguinho

Rossi

Élber

Gilberto

Quem apita?

Sávio Pereira Sampaio apita o confronto, auxiliado por Daniel Henrique Andrade e José Reinaldo Nascimento, todos de Brasília.

Onde assistir?

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere para todo o Brasil, às 20h30.