Bahia x Fluminense hoje: onde assistir e horário – 5/12

Em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebe o Fluminense, neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (horário de Brasília). Lutando contra o rebaixamento, o time mandante precisa vencer para continuar sonhando com a permanência na Série A para 2022. Por isso, confira onde assistir Bahia x Fluminense.

Onde assistir Bahia x Fluminense

O duelo entre Bahia e Fluminense hoje (5), ao vivo, será transmitido pela TV Globo, canal da televisão aberta, em alguns estados do país e pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

TV: TV Globo (RJ, BA, ES, SE, PB, RN, PI e MA) e Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Brasileirão 2021

Na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão, o Bahia pode sair da zona de rebaixamento nessa rodada. Para isso, o time comandado por Guto Ferreira precisa vencer o Fluminense no domingo e torcer por uma derrota do Cuiabá, na segunda-feira (6), contra o Fortaleza. Nesse cenário, o Tricolor de Aço empataria em pontos, 43, com o time de Mato Grosso, mas deixaria o Z4 por ter mais vitórias.

Já o Fluminense precisa da vitória para garantir a vaga, pelo menos, no G7 do Brasileirão. Com o título do Palmeiras na Libertadores, o sétimo colocado da competição nacional também terá direito a uma vaga na pré fase de grupos do torneio continental.

Apesar de estar com muitos desfalques, o Tricolor carioca deve dificultar a partida contra o Bahia e promete jogo equilibrado em Salvador.

Escalações Bahia x Fluminense

Guto Ferreira não poderá escalar o Tricolor de Aço com Daniel e Lucas Mugni, suspensos por três cartões amarelos.

Já Marcão não poderá contar com David Braz, também suspenso, Abel Hernández, Nino, Matheus Ferraz, Martinelli, John Kennedy, Hudson, Gabriel Teixeira e Ganso, lesionados.

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Edson (Luizão) e Patrick de Lucca; Rossi, Rodriguinho e Raí Nascimento; Gilberto.

Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Marlon; Wellington, André e Yago Felipe; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista.

