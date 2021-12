Bola de Prata 2021: onde assistir a premiação do Brasileirão

Com o fim do Brasileirão, a premiação da Bola de Prata 2021 será realizada nesta sexta-feira, 10 de dezembro, a partir das 12h (horário de Brasília), no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento vai premiar os melhores jogadores e jogadoras do Campeonato Brasileiro. Saiba onde assistir ao vivo a premiação da Bola de Prata de 2021.

Onde assistir ao Bola de Prata 2021?

A premiação da Bola de Prata 2021 terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, apenas em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi.

Se você não tem televisão por assinatura mas quer assistir, pode acompanhar através da plataforma de streaming Star +, do grupo Disney, com sinal aberto exclusivamente neste fim de semana para todos os membros inscritos no site oficial, com a reprodução do evento no aplicativo.

Horário: 12h (horário de Brasília)

TV: ESPN Brasil / SKY: 198 e 598 / CLARO: 70 e 570 / OI: 160 / VIVO: 570, 875, 344 e 44

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Como funciona o prêmio Bola de Prata 2021?

O evento, que terá a apresentação dos jornalistas do canal Bruno Vicari e Mariana Spinelli, tem início ao meio dia, no horário de Brasília. Com categorias divididas para futebol masculino e feminino, vai premiar os melhores ao longo da temporada pelo Campeonato Brasileiro.

Entre as categorias estão Melhor Técnico, Revelação no Futebol, Gol mais bonito e artilheiro, além da Bola de Ouro masculina e feminina, considerado o melhor jogador ou jogadora de todo o Brasilerão na temporada. A votação é feita através de jornalistas da ESPN e também pela equipe de análises estatísticas do canal.

No entanto, algumas categorias contam com o voto do público como o revelação e o gol mais bonito da temporada nos gramados ao redor do Brasil, tanto no feminino como no masculino. A seleção do Brasileiro também será montada.

