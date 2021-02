Botafogo x Grêmio (8/2): onde assistir e escalações da partida

Pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (8), às 20h no Estádio Nilton Santos. Sonhando com a vaga na Libertadores, o Tricolor busca os três pontos para se manter dentro do G-7. Já o Fogão, apenas cumpre tabela na rodada pois já está matematicamente rebaixado.

Onde assistir Botafogo x Grêmio?

A partida entre Botafogo e Grêmio não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o jogo ao vivo para todo o país, mas no pay-per-view.

Prováveis escalações

Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, David Sousa e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre, Romildo e Cesinha; Rafael Navarro e Matheus Nascimento

Grêmio: Paulo Victor; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Churín.

Rodada 35 do Campeonato Brasileiro

Bahia 2 x 2 Goiás

Atlético-GO x Santos

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo

08/02

Botafogo x Grêmio – 20h

10/02

Inter x Sport – 19h

Fortaleza x Vasco – 19h15

São Paulo x Ceará – 21h

Fluminense x Atlético-MG – 21h30

Corinthians x Athletico-PR – 21h30

17/02

Coritiba x Palmeiras

Como Botafogo e Grêmio chegam para o jogo?

Em busca de garantir um vaga na próxima Libertadores, o Grêmio tenta a vitória para se recuperar no Brasileirão. No últimos cinco jogos, o clube perdeu dois e empatou três. Com a sequência ruim, o sonho do título da competição ficou para atrás e o foco agora é Copa do Brasil e a vaga no torneio continental.

Já o Fogão vive uma das suas piores crises. Sem vencer em 2021, a equipe já está rebaixada para a Série B e agora apenas cumpre tabela na primeira divisão.