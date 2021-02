Palmeiras perde para o Tigres e dá adeus a chance de título do Mundial

O Tigres está classificado para a final do Mundial de Clubes. Em partida realizada neste domingo (7), às 15h, o clube enfrentou o representante brasileiro, no Estádio Education City e venceu o duelo por 1 a 0. Com a derrota para o Tigres, o Palmeiras perdeu a chance de título do Mundial. Na internet, os internautas não perdoaram.

Agora, o clube mexicano aguarda o vencedor do jogo entre Al Ahly x Bayern de Munique, que se enfrentam nesta segunda (8), para definir a grande decisão do torneio intercontinental.

Palmeiras perde para o Tigres e encerra chance de título

O goleiro Weverton foi o principal nome do primeiro tempo da partida, então isso reflete muito a etapa inicial do confronto. Embora o Tigres não tenha sido tão soberano diante do Palmeiras, conseguiu criar as melhores oportunidades da partida e se não fosse o goleiro palmeirense, sairia na frente do placar.

Na segunda etapa, logo aos seis minutos, pênaltis para os mexicanos. Após enfiada de bola, Luan derrubou o atleta do Tigres e o árbitro assinalou a penalidade. Então o francês Gignac pegou a bola e marcou seu terceiro gol na competição, em dois jogos. Weverton até acertou o canto, mas a batida firme impossibilitou o arqueiro de chegar na bola.

Logo depois de sofrer o gol, a equipe brasileira tentou tomar as iniciativas do confronto, mas pouco criou e não levou perigo ao gol adversário. A derrota tirou as chances do Verdão de garantir o título, e as brincadeiras do ‘Palmeiras não tem Mundial’ continuam.

Participação de Palmeiras e Tigres em Mundiais

O Mundial de Clubes no formato atual existe desde 2000. Embora o Palmeiras tenha vencido a Libertadores em 1999, o torneio intercontinental disputado pelo clube naquele ano tinha moldes diferentes. Naquela ocasião, o Verdão chegou à grande final, mas perdeu para o Manchester United por 1 a 0.

As competições envolvendo clubes no aspecto mundial começaram em 1951, e o Alviverde foi justamente o campeão desta primeira edição. Sediado no Brasil, o clube fez final contra a Juventus, da Itália, e após vencer o primeiro jogo e empatar o segundo, ficou com o caneco. Para muitos torcedores, jornalistas e historiadores, o título de 51 é considerado um Mundial. No entanto para outros, a conquista não é reconhecida.

Enquanto a equipe brasileira acumula algumas participações em competições de nível global, o Tigres-MEX fez sua estreia em torneios deste molde. O clube venceu um campeonato internacional pela primeira vez em 2020, a Liga dos Campeões da Concacaf, e por isso atuou pela primeira vez em sua história num Mundial de Clubes. Em sua estreia, o clube consegue chegar à final.

Final do Mundial de Clubes

A grande decisão do Mundial está marcada para quinta-feira (11), às 15h. Assim como a disputa do título, a partida de terceiro lugar também ocorre no mesmo dia. No entanto, a partida entre Palmeiras e o perdedor de Al Ahly x Bayern de Munique acontece anteriormente à final, às 12h. Ambos os jogos ocorrem no Estádio Education City.