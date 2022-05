Botafogo x Juventude hoje onde assistir e horário do Brasileirão (01/05)

Abrindo a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Juventude se enfrentam a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, neste domingo. Confira os detalhes de onde assistir o jogo do Botafogo x Juventude hoje ao vivo a seguir no texto.

Para buscar a parte de cima da tabela, o time carioca vai buscar os três pontos no jogo deste domingo com força total. Do outro lado, o catarinense ainda quer a primeira vitória na competição para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir Botafogo x Juventude hoje?

O jogo do Botafogo x Juventude hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 11h, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o jogo do Brasileirão neste domingo vai passar somente no Premiere, disponível para todos os estados do Brasil em TV por assinatura por canais ou no aplicativo.

Se você gostaria de tornar-se membro, pode entrar em contato com a sua operadora ou então acessar o site oficial (www.premiere.globo.com) e encontrar o melhor plano.

Você pode assistir também pelo GloboPlay ou Canais Globo se apresentar o Premiere no seu pacote.

Informações do jogo do Botafogo x Juventude hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: Premiere

O Botafogo aparece na 13ª posição com apenas quatro pontos, conquistados através de uma vitória, um empate e também um jogo perdido. Para o confronto deste domingo, o técnico Luís Castro deve manter a escalação principal, contando com a força da torcida para levantar o elenco até o triunfo na rodada.

Do outro lado, o Juventude ainda busca a primeira vitória na edição. Em 19º lugar com apenas um ponto, o grupo catarinense coleciona um empate e duas derrotas e, por isso, precisa buscar os três pontos custe o que custar, jogando fora de casa e diante de uma grande equipe.

+Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar?

Escalação do Botafogo x Juventude:

Escalação do Botafogo: Gatito (Diego Terra), Saravia, Sampaio, Victor Cuesta, Daniel, Luis Oyama, Patrick de Paula, Lucas, Gustavo Sauer, Victor Sá e Erison

Escalação do Juventude: César, Rodrigo, Paulo Miranda, Rafael Forster, William Matheus, Yuri, Jadson, Marlon, Capixaba, Paulinho e Pitta

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Aproveite e siga o DCI no Google News