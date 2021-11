Brasil de Pelotas x Guarani hoje: onde assistir ao vivo e horário (10/11)

Brasil de Pelotas x Guarani se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 19 horas, em partida da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Bento Freitas, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Guarani hoje?

O jogo do Brasil de Pelotas x Guarani hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV2 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Serrinha – Goiânia (GO)

Onde assistir: Premiere e SporTV2

Como as equipes chegam ao jogo?

Já rebaixado para a Série C 2022, o Brasil de Pelotas entra em campo apenas para cumprir tabela e terminar o campeonato de forma digna. A equipe Xavante tem apenas 23 pontos conquistados e não possui mais chances de permanecer na segunda divisão.

Por outro lado, a equipe do Guarani ainda sonha com o acesso e precisa do triunfo para manter vivo o sonho. O Bugre tem 53 pontos e está a dois do CSA, quarto colocado. Se vencer seu duelo e as equipes do CRB e Goiás não ganharem na rodada, a equipe campineira chega ao G-4.

Qual a provável escalação de Brasil de Pelotas x Guarani?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Brasil de Pelotas x Guarani hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Brasil de Pelotas: Marcelo; Oliveira, Leandro Camilo, Ícaro e Héverton; Bruno Matias, Diego Gomes e Renatinho; Netto, Gabriel Poveda e Erison

Guarani: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Índio (Rodrigo Andrade) e Régis; Lucão do Break, Júlio César e Bruno Sávio

