Brasileirão: onde assistir Athletico PR x Ceará ao vivo e horário hoje

Equipes estão empatadas com 3 pontos na parte de baixo da tabela do Brasileirão, disputando a vitória neste sábado, 7 de maio

Empatados na pontuação, Athletico PR e Ceará se enfrentam neste sábado, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira a seguir onde assistir Athletico PR x Ceará ao vivo.

Onde assistir Athletico PR x Ceará ao vivo hoje?

O jogo do Athletico PR e Ceará hoje ao vivo será transmitido na Twitch, a partir das 20h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma de vídeos online exibe a partida da Série A no Brasileirão deste sábado com exclusividade através do canal do Casimiro, streaming do canal.

O jornalista, apresentador e streamer obteve os direitos através do seu canal, disponível na plataforma Twitch, para jogos do Brasileirão e, em todas as rodadas, exibe ao menos uma partida de graça para o público.

Você deve entrar no site da Twitch (www.twitch.com), procurar pelo canal e acessar de graça e como quiser.

Informações do jogo Athletico PR x Ceará hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Twitch do Casimiro

Athletico PR e Ceará no Brasileirão em 2022

Após a goleada para o The Strongest no meio da semana, o diretoria do Athletico decidiu desligar Carelli do comando técnico da equipe. Agora, o elenco segue sem treinador para disputar a rodada do fim de semana. Ocupando a 15ª posição com 3 pontos, os jogadores paranaenses contabilizam uma vitória e três derrotas.

Do outro lado, o Ceará vem de vitória em cima do Deportivo La Guaira pela Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, está em 14º com os mesmos 3 pontos durante a temporada, mas com um jogo a menos. Agora, o elenco cearense vai buscar os três pontos para subir na classificação e espantar o fantasma da degola.

Escalações de Athletico PR x Ceará hoje:

Provável escalação de Athletico PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Lucas Fasson, Cuello; Matheus Fernandes, Chistian, Cittadini; Vitor Bueno e Rômulo. Técnico: Wesley Carvalho

Provável escalação de Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Richard, Rodrigo Lindoso, Geovane; Mendoza, Vini e Erick. Técnico: Dorival Júnior

Últimos jogos Athletico PR x Ceará

Athletico PR 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

Ceará 1 x 0 Athletico PR (Brasileirão)

Ceará 0 x 2 Athletico PR (Brasileirão)

Confira a seguir como foi o último jogo entre os times.