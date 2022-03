Brasileirão Feminino: onde assistir Cruzeiro x Palmeiras e horário (25/03)

Nesta sexta-feira, Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam a partir das 18h (horário de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino na temporada, jogando no Estádio das Alterosas, em Belo Horizonte. Dessa maneira, confira onde assistir Cruzeiro x Palmeiras feminino ao vivo.

O elenco da Raposa vem de derrota para o Corinthians, enquanto o Verdão venceu o Santos na última rodada.

Onde assistir Cruzeiro x Palmeiras feminino

O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras hoje será transmitido no SporTV, a partir das 18h, pelo horário de Brasília em todos os estados do Brasil.

O canal do SporTV, disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e Oi, transmite o confronto desta sexta-feira ao vivo.

Entretanto, assinantes podem assistir o jogo pelo GloboPlay e Canais Globo no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no Android e iOS.

A arbitragem será de Michel Patrick Costa Guimaraes.

Escalação de Cruzeiro e Palmeiras

O time do Cruzeiro vem de derrota na última rodada. Com esse resultado, as meninas da Raposa de Minas Gerais aparecem em décima terceira posição com 2 pontos apenas, ou seja, contabilizam dois empates e duas derrotas no Brasileirão. Por isso, entram em campo nesta sexta buscando a primeira vitória na temporada.

Provável Cruzeiro: Rubi, Janaína, Mariana Pires, Gabi Arcanjo, Nine, Angela Clavijo, Rafa Andrade, Robinha, Mariana Neiva, Vanessinha e Mariana Santos

Do outro lado, as palmeirenses derrotaram o Santos na rodada passada e, por isso, entram em campo hoje com todo o gás necessário. Em terceiro lugar com 7 pontos, empatado com o Corinthians, a equipe alviverde pode assumir a liderança de maneira provisória se ganhar hoje.

Provável Palmeiras: Jully, Bruna, Thaís, Day Silva, Katrine, Júlia Bianchi, Ary Borges, Duda Santos, Andressinha, Bia Zaneratto e Byanca

Veja no vídeo a seguir como foi o último jogo do Palmeiras.

Jogos do Brasileirão Feminino na quarta rodada

Oito confrontos serão realizados pela quarta rodada do Brasileirão Feminino neste fim de semana.

Cruzeiro x Palmeiras – 18h

RB Bragantino x Cresspom – 15h (Sábado, 26/03)

Santos x Corinthians – 11h (Domingo, 27/03)

Atlético-MG x Avaí – 11h (Domingo, 27/03)

São Paulo x Grêmio – 15h (Domingo, 27/03)

Esmac x São José – 15h (Domingo, 27/03)

Ferrovária x Internacional – 18h (Domingo, 27/03)

Flamengo x Real Brasília – 20h (Segunda-feira, 28/03)

